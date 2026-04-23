CRÍTICA / TEATRE
Fals abaixa el teló amb una gran actuació del grup escènic de Capellades
El concurs de teatre amateur clou l'onzena edició amb "In Memoriam. La quinta del biberó" i ja només queda la gala de lliurament de premis
L'onzena edició del concurs de teatre de Fals abaixava el teló amb una autèntica cirereta per l’elaborat pastís que ha estat el concurs d’enguany. El grup teatral de Capellades va presentar "In memoriam. La quinta del biberó", de Lluís Pasqual i direcció de Maria Delgado, el relat i testimoni en primera persona d’un grup de joves de 17 anys reclutats en defensa de la República en els darrers moments de la Guerra Civil Espanyola, batejats per Frederica Montseny com la lleva del biberó per la seva joventut. El muntatge segueix l'experiència i la vivència de sis joves: en Quim, en Xisco, en Lloveras, l’Enric, en Lluís i en Soler. Des del seu inesperat, sobtat reclutament fins a la terrible experiència dels sis joves a les trinxeres de l’Ebre, en un combat de desgast i que va suposar la pèrdua de Catalunya per al govern republicà.
El testimoni i relat dels nois és cru, des de la gana i la set fins a ser espectadors d’un autèntic caos barbàric que els duia a la pregunta: "qui m’enterrarà a mi? La por més difícil era la de la mateixa guerra, que no l’havien coneguda, no sabien com era".
"In memoriam. La quinta del biberó" és una història col·lectiva, la història d’una generació i el treball fet la per la companyia capelladina és d’una gran solvència. La posada en escena és sòbria, narrativa, impactant i efectiva i destaca també el digníssim conjunt d’intèrprets, homogenis, integrats i amb un necessari realisme gens afectat ni impostacions que va donar destresa a les seves interpretacions. Bona feina en la direcció dels actors.
En un temps en què les joves i plenament ignorants generacions s’afanyen en la defensa i exaltació del règim franquista i la figura del dictador, muntatges com aquest han de seguir essent obligatoris i formar part dels percentatges de les cartelleres teatrals. Qui oblida la seva història està condemnat a repetir-la.
L'onzena edició del concurs de Fals queda vista per sentència, sols queda l’entrega de guardons i l’inici dels preparatius de la dotzena edició per la temporada vinent.
