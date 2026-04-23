ENTREVISTA | Gerard Muixí Llibreter
«La gent agraeix poder mirar llibres sense aglomeracions»
La Poques Paraules tindrà per tercer any consecutiu una parada a la plaça Clavé, prop de l'establiment del carrer Urgell de Manresa
El llibreter Gerard Muixí fa dies que viu immers en la voràgine de Sant Jordi per tenir-ho avui tot a punt. Fa quatre anys va obrir la Poques Paraules al carrer Urgell de Manresa i per tercer any seguit tindrà una parada a la plaça Clavé, a pocs metres de l’establiment, que també obrirà durant tot el dia.
Quan es comença a notar el vertigen d’un dia com Sant Jordi?
La feina de triar llibres per tenir una previsió dels que volem tenir el dia de Sant Jordi i fer les comandes arrenca després de les festes de Nadal. Pel que fa a vendes, depèn molt de com s’ubica la Setmana Santa. Aquest any, clarament s’ha començat a notar després de les vacances, tot i que la gent sobretot ve a preguntar i a veure quins llibres hi haurà per Sant Jordi. La venda es concentra sobretot el dia 23 i els dos o tres previs.
Han d’augmentar el personal per afrontar la jornada?
Durant el matí som dos o tres, però a la tarda sempre ve algun amic a donar un cop de mà.
Per què fan parada a la plaça Clavé i no al Passeig?
Si cada dia de l’any estem al carrer Urgell, per lògica el dia de Sant Jordi, que és el dia que es venen més llibres, hem de ser també al barri. A més, la gent pot fer el recorregut del Passeig, Sant Domènec i Clavé. L’any passat ja van venir grups d’escoles fins aquí.
Enguany han muntat activitats la setmana abans de Sant Jordi. Com responen els veïns?
Molt bé, hi ha hagut molta gent, fins i tot persones que potser no venen a la llibreria, però els agrada que hi hagi ambient al barri. Ens hem trobat que la gent agraeix tenir una parada fora del passeig per poder mirar llibres amb tranquil·litat, sense aglomeracions.
Subscriu-te per seguir llegint
