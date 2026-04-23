Literatura i vi s’entrellacen a Artés en una trobada amb accent al territori
El Celler Cooperatiu d’Artés - Artium ha acollit una experiència que ha maridat vins locals amb obres literàries d’autors de la zona
Literatura i vi, una combinació excel·lent. El Celler Cooperatiu d’Artés – Artium ha acollit avui una trobada per connectar aquests dos mons i posar en valor el territori, la cultura i el producte de proximitat. L’activitat, organitzada pel Sindicat d’Artés i Slow Turisme, ha donat veu a escriptors de la zona i a viticultors locals.
Els encarregats d’obrir l’experiència han estat els viticultors d’Eixel —que vol dir empeltar, unir una part d’un cep sobre un altre ja arrelat—, amb un vi blanc sense filtrar d’Argelagar, elaborat a partir de les varietats picapoll (90%) i mandó (10%). La voluntat és que sigui un “vi fresc, jove i fàcil, amb una marcada expressió aromàtica”.
Aquest vi s’ha maridat amb l’obra de Josep Heras Solà, El llarg camí de la revolta, una novel·la basada en la Revolta dels Burots i en els fets que la van provocar, amb la fil·loxera al centre, en un moment en què el vi era un dels principals motors econòmics de la vila.
Ha agafat el relleu un vi rosat, el Sisu —un concepte finlandès que significa perseverança, coratge i determinació—, de Cal Masses. Es tracta de la primera creació de l’Alba i el Quico, a partir d’una vinya d’un pagès que la volia arrencar. És un vi que aparentment sembla rosat, però que està elaborat amb un 80% de macabeu i només un 20% de mandó.
El vi s’ha acompanyat del llibre Consumidor consumido, de Marta Tramullas Sandoval, un assaig sobre la realitat material i industrial de la societat actual i un recorregut pel món industrial europeu, amb tot allò que es fabrica, es compra i esdevé necessari per a la vida moderna.
En tercer lloc, els viticultors de MO de Cabrianes han compartit protagonisme amb Laura Serrat, periodista de Regió7 i autora de Camí de Marina. La Marta, sommelier, i l’Oriol, enginyer i pagès, han presentat el seu primer vi negre, un Ull de Llebre nascut en una anyada “molt complicada” per les condicions climatològiques: un vi “divertit, fresc i juvenil, sense pretensions i alegre”.
Per la seva banda, Serrat ha presentat el seu primer llibre, resultat del treball de final de màster de Periodisme Literari, basat en la història del Daniel, un pastor del Baix Camp que va decidir recuperar, amb el seu ramat, un antic camí mil·lenari gairebé oblidat: el camí de Marina.
Per cloure l’activitat, diverses autores de contes infantils han pres la paraula acompanyades d’una novetat al territori: la Fresca d’Artium. Marta Canellas ha obert la ronda final amb Rawala i els 4 elements, una obra musicada basada en la història d’una nena que viatja per la selva amazònica: “És un conte per homenatjar el planeta Terra, estimar-lo i cuidar-lo”.
La Yam i el molinet del perdó, de Gemma Bitriu, ha estat la següent proposta. Es tracta d’un llibre infantil centrat en el txakra del cor, que recull propostes i beneficis per treballar amb infants, tant a casa com a l’aula.
Per acabar amb les recomanacions literàries per als més menuts, els trabucaires del Tro Gros han presentat A poc a poc, escrit en el marc del 150è aniversari de la colla i que narra la història d’un infant que vol ser trabucaire.
Acompanyant aquestes tres propostes infantils hi havia també la Fresca, “un vi que neix per gaudir sense massa complicacions”: un escumós elaborat 100% amb raïm trepat, amb una bombolla que “amplifica tot allò que estàs fent” i que es recomana consumir amb gel.
