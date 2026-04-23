El llegat de Lluís Calderer ja té un espai dedicat a memoria.cat
La Comissió Calderer i l’Associació Memòria i Història de Manresa han impulsat un projecte que inclou aproximacions a les diferents facetes del manresà, a més d'una àmplia antologia de textos i algunes obres inèdites
Regio7
Lluís Calderer, una de les figures més destacades de la vida cultural manresana de les darreres dècades, és el protagonista d’un nou espai web a memoria.cat. La Comissió Calderer i l’Associació Memòria i Història de Manresa han impulsat un projecte «que vol mantenir viu el seu llegat i posar-lo a l’abast de tothom amb la voluntat de continuar inspirant noves iniciatives culturals», com expliquen els seus promotors. Els continguts del web, titulat Lluís Calderer. Escriptor i activista cultural manresà (1944–2020), han estat elaborats per la Comissió Calderer i ofereixen per primera vegada, de manera sistemàtica, global i accessible, el llegat literari, pedagògic, associatiu i intel·lectual d’un referent imprescindible per entendre la cultura de la ciutat i de la Catalunya central dels darrers cinquanta anys.
La persona
En un primer apartat, el web presenta set aproximacions a la persona i a la seva tasca, escrites per diversos autors que van compartir amb ell iniciatives culturals en els diferents àmbits: « Lluís Calderer, poeta, narrador i assagista», de Joaquim Noguero Ribes; «Lluís Calderer i la revista Faig», de Pere Fons Vilardell; «Lluís Calderer i Quaderns de Taller», de Josep Barés i Josep Maria Massegú; «Lluís Calderer, un activista precoç», de Josep Camprubí Casas; «Lluís Calderer i Òmnium Cultural», de Jaume Puig Ibàñez; «Lluís Calderer i Cineclub Manresa», de Jordi Bordas García i «Lluís Calderer i Art Viu», de Josep Oliveras Samitier
El corpus literari
El web presenta una àmplia antologia de textos, la ruta literària i diverses obres inèdites, com el dietari Bloc de notes (1979-1981); tres estudis sobre diferents aspectes de Tirant el Blanc i les Cròniques de Bernat Desclot i Ramon Muntaner, i diversos poemes esparsos, alguns dels quals són versions a partir de poemes d’altres llengües.
La nova pàgina web documenta l’extens programa Alfabet Calderer que la Comissió Calderer ha anat desenvolupant des del 2023. Un programa que inclou l’exposició Alfabet Calderer a la sala gran del Casino de Manresa, concerts, representacions teatrals, la ruta literària i l’edició de la poesia completa, recollida en el volum Incertesa de l’alba, publicat per Edicions de l’Albí. Complementen el web, nombrosos documents gràfics, entre fotografies i vídeos.
La biografia
Llicenciat en filologia catalana, mestre a l’Escola Flama entre 1975 i 2004, i activista incansable, Calderer va participar en nombroses iniciatives que han deixat una empremta profunda en l’àmbit educatiu, literari i cultural. Va ser cofundador de l’Agrupament Escolta Francesc Xavier, militant de la Unió Socialista del Bages en plena dictadura, ànima del col·lectiu Art Viu i director del seu grup de teatre (1965–1968). Va tenir un paper destacat en la renovació de Cineclub Manresa, entitat amb la qual va mantenir una vinculació constant fins al seu darrer dia, el setembre de 2020.
El 1975 va participar en la creació de la revista literària Faig, que més endavant es convertiria en Faig Arts, i va impulsar el col·lectiu interdisciplinari Quaderns de Taller. El 1996 va reprendre l’activitat teatral amb Faig Teatre, agrupant joves actors i actrius de la ciutat. Paral·lelament, va desenvolupar una intensa activitat com a poeta, narrador, assagista, traductor, articulista i divulgador cultural. El 2010 va rebre el Premi Bages de Cultura d’Òmnium Cultural en reconeixement a tota la seva trajectòria
Per veure l'espai web, cliqueu aquí
