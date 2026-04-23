Manresa també es mobilitza pel Sant Jordi per la Llengua
La plaça Neus Català de la capital del Bages i Cal Font d’Igualada responen a la crida en una concentració en defensa del català
«Pels nostres drets lingüístics», «És l’hora d’actuar pel futur del català», «Volem viure plenament en català» o «Defensem l’escola pública en català». Eren algunes de les reivindicacions que s'han pogut llegir en les pancartes que s'han exhibit, a les escales de Crist Rei, en la primera concentració a Manresa promoguda pel col·lectiu Sant Jordi per la Llengua. La mobilització, que s’estrenava a la capital del Bages amb la implicació d’una cinquantena d’entitats manresanes, va omplir la plaça Neus Català. Un crit d’alerta per conscienciar sobre el retrocés en l’ús social que viu el català.
Per fer-ho, l’activista Alba Rojas va llegir el manifest, molt crític amb la situació de la llengua, les decisions polítiques i el «suposat bilingüisme» per donar pas a dues veus més just després que un votant de Vox l’increpés sense més incidents per la ràpida intervenció de l’organització. Era el torn d’Alícia González, nascuda a Veneçuela, que fa 5 anys que va arribar a Manresa: «Nosaltres també som part del futur de la llengua. Parlar català és també una manera de donar-vos les gràcies». Amb aplaudiments, va cedir el torn a la jove Alba Gual, que va exigir poder «viure plenament en català» en un potent discurs en què va subratllar que la defensa del català no és una qüestió aïllada, sinó que està íntimament lligada al model de país. Un model que «precaritza les nostres vides» i que respon a la manca de voluntat política per canviar-lo. La concentració encarava la part festiva amb la colla castellera Tirallongues, en la seva primera actuació del dia, que va fer un pilar per deixar pas, tot seguit, a la Rauxa, bèstia de l’Alternativa Popular La Gatzara.
Igualada també es va sumar ahir a la mobilització convocada per Sant Jordi per la Llengua i centenars de persones es van aplegar a la Plaça de Cal Font en defensa del català. La convocatòria d’abast nacional es va fer, també, en ciutats com Barcelona, Girona, Reus i Tortosa
A Manresa, abans de la manifestació desenes de joves es van concentrar, sense incidents, davant del local de Junts, al Passeig de la República, que estava custodiat per Mossos.
Subscriu-te per seguir llegint
