Marc Albà torna a l'escena pictòrica després de 15 anys amb "Riot"
L'artista manresà exposa des d'aquest dijous i fins diumenge en una col·lectiva de la Buat Gallery de Barcelona
La nova col·lecció, peces de mitjà format, proposen rebel·lió a mig camí de l’art i el disseny d’entreguerres
Ha treballat en negocis de restauració des que el 1995, amb poc més de 20 anys, va muntar el bar de copes La Puebla de Baralú, a la capital del Bages, amb el seu germà Lluís. De la Xina a Punta Cana, on va treballar un any en una companyia de fotografia turística, ha estat en mil i un projectes, propis i d’altri, i en mil i una destinacions. Però el cuquet de la pintura no l’ha abandonat mai: «Al final, el fracàs és ser algú que no ets», explica. El manresà Marc Albà (1973) torna a l’arena artística després de «penjar els pinzells» fa uns quinze anys. Ja llavors li agradava la paraula artista, ja llavors no defugia la paraula mercat: «He hagut de pencar tota la vida, la paraula bohèmia és per les pel·lícules».
Nova etapa
Ara fa poc més d’un any, Albà va començar a escalfar motors per engegar una nova etapa. De nou va buscar un estudi per tornar a començar. El primer fruit són les peces d’una nova col·lecció que s’acosta al cartellisme titulada Riot, que ell mateix tradueix com a motí. «Entre l’art i el disseny d’entreguerres i amb un llenguatge directe», explica, de la trentena d’obres que ja té fetes, dues d’elles seran les que es podran veure des d’avui i fins diumenge a la Buat Gallery de Barcelona, situada al Born, al carrer de Sant Pere Més Alt de Barcelona.
Barcelona, Roma, Xina
Albà participarà en aquesta exposició col·lectiva d’art contemporani internacional (Open Horizons) abans de portar tres peces de Riot al Museu Maxxi de Roma, a finals de maig, quan l’equipament ofereix una àmplia programació amb exposicions d’art contemporani, arquitectura i disseny; i a la Xina a finals d'any, si res no ho canvia. Riot. Per què? «Pel moment tant confús, decadent que estem vivint», remarca. «Aquest motí, aquesta rebel·lió ha de ser interna», afegeix. Així, la col·lecció «s’articula a través d’una sèrie de rostres o caps que reflecteixen la dualitat kantiana de l’individu contemporani: la saturació, desconnexió i excés d’estímul».
Obres exportables a objectes i mercats
Una obra que vol anar més enllà que és la pintura, explica, amb diferents formats, com la reproducció dels caps en motlles de resina. Per a Albà, la intenció que és que aquestes peces que plantegen una «lectura crítica de l’entorn» i que proposen «un exercici de pausa i pensament», siguin traslladables i exportables a diferents objectes i mercats: «seriar-les en samarretes o bosses de roba. Que les obres es puguin veure a les galeries i museus, però també que les pugui tenir qualsevol consumidor d’art». Com explica el manresà, continuar tibant del camí obert per la serialitzada llauna de sopa Campbell d’Andy Warhol, reconvertida en icona pop i reproduïda en múltiples objectes.
Simbologia, IA
Pop-art, surrealisme pop, abstracció... era el que practicava Albà fa dues dècades.Continua fascinat pel gran format, però s’ha passat al mitjà, amb quadres de 90x100. I continua treballant amb acrílic, retoladors, utilitzant les clàssiques tècniques mixtes, però intervenint les noves obres amb tècniques digitals i impressió de gran format. La IA s’ha revelat, apunta, com una bona «peça» per mostrar les seves obres a les xarxes (@marcalba.art) i jugar amb la «simbologia i el missatge». Com feia abans. Però, curiosament, explica, en aquesta nova «aventura estic gaudint més del procés creatiu». Que busca? Com sempre, «comunicar».
