Recomanacions per Sant Jordi dels periodistes de Regió7
Diferents membres de la redacció del diari proposen algunes obres per als més indecisos d'aquest 23 d'abril
No saps quin llibre comprar per Sant Jordi? Els periodistes de Regió7 t’ho posen fàcil… o potser t’ho compliquen, segons el teu nivell d’indecisió. A continuació, trobaràs diverses propostes per si encara no t’has decidit de cara a aquest 23 d’abril.
"Camí de Marina", de Laura Serrat
Toni Mata, redactor de la secció de Cultures, aposta per la manresana Laura Serrat, responsable de la revista de Regió7. Enguany, la jove ha publicat Camí de Marina, una obra basada en la història d’en Daniel, un pastor del Baix Camp que decideix recórrer amb el seu ramat un antic camí mil·lenari gairebé oblidat: el camí ramader de Marina. Des dels Pirineus fins al mar, emprèn una transhumància excepcional —que no es duia a terme des de feia dècades—, mogut pel desig de recuperar un patrimoni rural en perill de desaparèixer.
A través de la mirada de Serrat, el llibre narra un viatge col·lectiu de gairebé tres-cents quilòmetres que travessa paisatges, pobles i memòries, tot posant en diàleg passat i present. Camí de Marina és l’obra guanyadora del VI Premi de Periodisme Literari.
"Barça! 1001 històries de la història", de Manuel Tomás i Frederic Porta
Per als amants de l’esport —i especialment per als culers—, Mata proposa Barça! 1001 històries de la història, de Manuel Tomás i Frederic Porta. L’obra recull una selecció de les anècdotes més destacades de la trilogia anterior del tàndem: Barça inèdit, Barça insòlit i Barça oblidat, enriquida amb noves històries dels darrers deu anys del club.
El resultat és una crònica viva, feta de mil i una anècdotes, que retrata la trajectòria del club tant dins com fora del terreny de joc. Un homenatge coral als personatges —grans i petits, coneguts i anònims— que han contribuït a fer del Barça més que un club.
L'última vegada que et dic adeu, de Natza Farré
Ariadna Gombau, redactora de les seccions de Bages i Moianès, recomana L’última vegada que et dic adeu, de la també periodista Natza Farré. L’obra, que va arribar a les llibreries l’11 de febrer i ja va per la tercera edició, narra una part de la història personal de l’autora.
En aquest llibre, Farré dissecciona les seves vivències com a germana petita d’un drogodependent. Ho fa en primera persona, en un relat honest i valent que no esquiva ni edulcora la incomoditat. Com tantes altres famílies, la seva era una família de classe mitjana dels anys vuitanta que es va trobar, per primera vegada, amb l’heroïna i totes les seves conseqüències. A partir dels records i de la correspondència familiar, l’autora dibuixa tota una època i construeix, alhora, un retrat íntim d’una vida marcada per petites esperances, victòries efímeres i recaigudes.
"Manrússia", de Pau Brunet
Gombau continua la seva recomanació amb Manrússia, de Pau Brunet, manresà i cap de la secció digital de Regió7. Es tracta d’una novel·la negra ambientada a la capital del Bages, àgil i de lectura ràpida, que t’enganxa des de les primeres pàgines. És una bona opció si busques una lectura lleugera o si et trobes en un bloqueig lector.
La història arrenca a mitjanit, quan una agent de policia irromp a les urgències de l’hospital amb un noi malferit als braços. A fora, en una ciutat envaïda per les drogues, la corrupció, la violència i l’especulació, un jove periodista intenta rebel·lar-se contra un sistema que fa aigües.
"La metamorfosi", de Franz Kafka
Ruben Costa, encarregat de cobrir l’actualitat de l’Anoia, aposta per un clàssic: La metamorfosi, de Franz Kafka. Durant la tardor de 1912, a Praga, l’autor va escriure aquesta obra, que narra la peripècia subterrània i literal de Gregor Samsa, un viatjant de comerç que, en despertar-se un matí "d’un somni ple de malsons, es va trobar al llit convertit en un insecte enorme".
El protagonista, convertit en bèstia i immers en la més absoluta incomunicació, es veu reduït cruelment a no res i arrossegat inexorablement cap a la mort. La metamorfosi és, probablement, la narració que millor expressa "l'home primordial kafkià".
"El joc del silenci", de Gil Pratsobrerroca
Costa aposta, també, per El joc del silenci, de Gil Pratsobrerroca. Es tracta d’una novel·la negra que arrenca el 15 de juny de 2025, moment en què té lloc la desaparició de la Valèria Costa, una nena encisadora de set anys. A partir d’aquest fet, els seus pares es veuran immersos en una investigació que no deixarà d’assenyalar-los directament, obligant-los a confessar fins a l’últim secret que s’han estat ocultant.
Amb un compte enrere frenètic i un ritme trepidant, la història s’endinsa en les profunditats de l’amor i el desig a través d’una trama ambiciosa, teixida amb cura i precisió, plena de girs inesperats i de viatges al passat.
Saga Empiri, de Rebecca Yarros
Ales de sang, Ales de ferro i Ales d'Ònix componen l'exitosa saga Empiri, de Rebecca Yarros, tot i que la previsió és que es publiquin dos llibres més. Aquesta és l'aposta segura de la periodista Andrea Izquierdo.
Del gènere de fantasia, s’ha convertit en un gran èxit de vendes. La saga narra la història de Violet Sorrengail, una jove que viu al regne de Navarre, on existeix una elit de genets de dracs que protegeixen el país dels seus enemics. Violet és filla de la comandant general, però no vol seguir les seves passes.
"Crispetes de matinada", de Regina Rodríguez
Després de l’èxit de la ceretana Regina Rodríguez amb Les calces al sol, torna amb Crispetes de matinada, un imprescindible per a Izquierdo. La Rita, protagonista del llibre, vol escriure una novel·la. Han passat vuit anys des que va descobrir la seva vocació a Atlanta, envoltada d’una família peculiar, i des d’aleshores encadena feines precàries i viu amb la sensació persistent de no acabar d’encaixar enlloc. Tot canvia quan, en una Barcelona vibrant, de nits que no s’acaben mai, coneix altres persones que també empaiten allò que les fa sentir vives.
Amb humor i lucidesa, Crispetes de matinada explora el coratge de voler ser un mateix i reivindica la bellesa dels camins que no havíem previst recórrer. Perquè potser no tots els somnis es compleixen, però hi ha qui no deixa mai de perseguir-los amb l’esperança de fer-los realitat.
"Peixos" i "Permagel", d'Eva Baltasar
Per a Enric Badia, director adjunt de Regió7, Eva Baltasar és un sí rotund. D’una banda, el periodista recomana Peixos, la cinquena novel·la de l’autora. En aquesta història, la nova heroïna de Baltasar s’enfronta a un dels monstres més perillosos que hi ha: l’amor a primera vista. "L’escala fosca del desig no té barana", va escriure Maria-Mercè Marçal. La protagonista s’hi estimba daltabaix.
De la mateixa autora, Badia proposa Permagel, aquella part de la terra que no es desglaça mai i que funciona com la membrana que revesteix l’heroïna del llibre. Una manera de preservar la part més tova que hi ha dins d’una persona en formació.
El món exterior amenaça constantment: cal atrevir-se a sortir de la cel·la familiar, desactivar la mare obsessionada amb la salut, la germana obsessionada amb la felicitat, i negar-se a pagar el deute d’allò que han invertit en tu. No hi ha res a esperar d’una lesbiana suïcida.
"El frau és el futur", Petros Màrkaris
Tornant a un dels gèneres preferits del públic, Jordi Morros, redactor de la secció de Manresa, aposta per la novel·la negra de Petros Màrkaris, El frau és el futur. En aquesta història, el veterà Kostas Kharitos s’enfronta a uns lladres moderns, experts en intel·ligència artificial.
Un matí, la policia troba mort, entre les restes antigues, un vigilant del jaciment d’Eleusis. Quan el Servei d’Arqueologia investiga els fets, tement un robatori, descobreix que efectivament unes quantes peces originals han estat substituïdes per còpies. Les rèpliques són tan bones que ni tan sols ells les haurien detectat de seguida. Aviat es fa evident que no s’enfronten a uns lladres qualssevol, sinó a experts en tecnologia i intel·ligència artificial.
Qualsevol llibre de Jo Nesbø
Sense poder-se decidir per cap títol en concret, Morros tanca les recomanacions d’enguany amb qualsevol dels llibres del noruec Jo Nesbø protagonitzats per l’inspector Harry Hole, un detectiu d’homicidis fictici, brillant però turmentat i alcohòlic.
