Regina Rodríguez i Míriam Tirado arriben com a favorites a Sant Jordi
La ceretana i la manresana lideren els rànquings de ficció i literatura infantil i juvenil, respectivament, en les llistes dels llibres més venuts abans d’una diada que es preveu assolellada i amb molta venda
Dues autores de la Catalunya Central arriben avui a la gran festa de Sant Jordi encapçalant dos dels tres rànquings de llibres més venuts en les jornades prèvies. La ceretana Regina Rodríguez Sirvent (Alp, 1983) ocupa el lideratge en la categoria de ficció amb la novel·la "Crispetes de matinada", i Míriam Tirado (Manresa, 1976) té la pole en literatura infantil i juvenil amb el desè volum de la sèrie de Goa. Dos valors segurs per als llibreters en una jornada que es preveu assolellada i primaveral, amb risc de ruixats a les comarques del nord del país. Amb el record de la pandèmia ja llunyà -més en l’ànim col·lectiu que en el temps-, les previsions apunten a una diada de grans vendes i vivència ciutadana.
El món del llibre confia superar les xifres de l’any passat, quan va dispensar gairebé dos milions d’exemplars de més de 70.000 títols diferents. Per la seva part, el gremi de la flor espera vendre 7 milions de roses, tot i l’encariment d’un 5% provocat per la guerra a l’Iran i l’augment d’un 23% del salari mínim a Colòmbia, principal exportadora d’aquest emblema la diada catalana. L’altra gran notícia en la prèvia de Sant Jordi és que la superfície dedicada a la festa creixerà arreu de Catalunya.
Encara en el sector de la rosa, la variant majoritària serà la vermella, amb un 80% de les vendes. Però se’n podran comprar també de groc, blanc, rosa i taronja.
Com sempre, bona part dels titulars se l’endurà la temuda i esperada llista dels més llibres més venuts. El Gremi d’Editors de Catalunya va publicar ahir -com fa cada dimecres- el darrer rànquing previ a Sant Jordi, corresponent a la setmana del 13 al 19 d’abril. I el lideratge és per les esmentades Regina Rodríguez Sirvent i Míriam Tirado i, en la categoria de no-ficció, va entrar amb força el popular humorista Òscar Andreu amb el "Manual de defensa del català".
Rita Racons és l’alter ego de Regina Rodríguez Sirvent, que fa tres anys ja va seduir els lectors amb "Les calces al sol", una novel·la en clau autobiogràfica d’una dona jove que se'n va a Atlanta a fer de cangur per superar un mal pas sentimental. La ceretana reprèn les aventures del personatge un cop ja ha tornat a Barcelona i persegueix el somni de ser escriptora mentre busca el seu lloc al món entre festes, conquestes, desamor i experiències diverses.
En la categoria de ficció, el top-10 del rànquing presenta 9 obres escrites originalment en català. Només ha ficat el nas en la llista la traducció de la novel·la de David Uclés que va guanyar el Premi Nadal, "La ciutat de les llums mortes". La resta de posicions les ocupen autors amb trajectòries diverses.
Sorprèn, però ja no tant, el segon lloc de Gil Pratsobrerroca, que fa mesos que és entre els més venuts amb el thriller "El joc del silenci". Un cas clar d’èxit del boca-orella. El tercer graó del podi, i segur que serà un dels que tindrà llargues cues allà on firmi, l’ocupa Albert Espinosa, tot un clàssic en moltes jornades de Sant Jordi, ara amb "No has estat mai sol", que es defineix com un thriller emocional. La resta de posicions són per a escriptors que ja fa dies que tenen el favor del públic lector: els guardonats Roger Bastida, amb "Passeig de Gràcia" (Premi Santa Eulàlia); Carles Rebassa, amb "Prometeu de mil maneres" (Premi Sant Jordi); i Agnès Marquès, amb "La segona vida de Ginebra Vern" (Premi Ramon Llull). Eva Baltasar i els seus "Peixos" i la barreja de Moby Dick i el procés independentista d’Albert Sánchez Piñol ("Després del naufragi") completen la llista, que tanca la mateixa Rodríguez Sirvent amb Les calces al sol, de nou als taulells dels més sol·licitats.
La consultora en criança conscient i escriptora Míriam Tirado, per la seva part, és al capdamunt de la literatura infantil i juvenil amb "Quin embolic, Goa!", el desè títol d’una sèrie -"Em dic Goa"- que ha facturat ja 350.000 exemplars. L’adolescent que dona nom a la saga viu en aquest nou lliurament un moment de canvis vitals després de tornar d’Anglaterra.
Regina Rodríguez Sirvent i Míriam Tirado arriben, doncs, a la gran festa del llibre amb molts números per fer saltar la banca.
