Sant Jordi i els il·lustradors contra la IA: “S’alimenta de la nostra feina: copia malament, però no crea”
Consideren que la intel·ligència artificial fa perdre el caràcter humà de les seves obres
Dúnia Drudis Picazos
“Amb la intel·ligència artificial es perd el caràcter humà de poder compartir i signar i no ho podem permetre”, assegura Albert Asensio en la 18è trobada d’il·lustradors organitzada per la llibreria Casa Anita i l’editorial Ekaré. De fet, la majoria dels artistes coincideixen que la seva part preferida del dia de Sant Jordi és el contacte amb els seguidors: “M’encanta veure la reacció quan et veuen dibuixar, fa molta il·lusió”, destaca el dissenyador Ramón París. I és que aquest moment contrasta completament amb la resta de l’any, ja que, tal com explica l’autora Anna Aparicio, treballen “sols a casa”, de manera que descriu el retrobament amb els companys com un moment esperat i “molt bonic”.
Sant Jordi és una data per compartir i així ho descriu l’il·lustrador Joan Negrescolor: “És un dia en què tens la sensació que no ets tu llegint individualment a casa; et permet tenir una consciència més comunitària de l’amor per la lectura”. Per a l’artista Raquel Catalina, aquest és el seu primer Sant Jordi a la capital catalana, per la qual cosa viu les signatures amb “moltes ganes i il·lusió”. En canvi, altres artistes com Asensio ja coneixen l’experiència de viure la diada sent autor: “El més complicat és arribar d’un lloc a un altre”.
La por a la IA
Amb l’avenç creixent de la IA, en el sector de la il·lustració, l’opinió sobre la tecnologia està dividida. “Crec que la IA ens afectarà sí o sí, però haurem de situar l’eina on calgui”, explica la il·lustradora Verónica Fabregat. En canvi, Catalina destaca que “no hi ha creativitat” en aquestes tecnologies: “La feina que fem és molt concreta i la filosofia dels editors amb qui col·laborem és molt aliena a això”, assegura Catalina. En aquest sentit, París hi coincideix i matisa que, especialment el sector editorial infantil i juvenil, no es veurà “massa afectat”.
“Si s’hi fica el capitalisme pel mig i no es respecta la tasca creativa dels autors, serà un desastre”, explica Negrescolor, que afirma haver-se vist afectat, ja que és una “eina molt accessible i resolutiva per a certs sectors com petites agrupacions i casals”. De la mateixa manera, Asensio indica que en alguns sectors de la premsa on ha treballat anteriorment estan utilitzant IA: “Per a mi això sí que és un problema”, concreta.
D’altra banda, la majoria dels artistes asseguren que la societat encara pot distingir entre una il·lustració artesanal i una feta amb intel·ligència artificial: “S’alimenten de la nostra feina. Copien malament, però no creen”, matisa Catalina. Tanmateix, Negrescolor esmenta que la capacitat de distinció depèn de la “cultura visual”: “Ara qualsevol cosa és acceptada com una bona imatge per comunicar o narrar”, conclou.
