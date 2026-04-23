Trinxats publica avui un EP en homenatge al desaparegut escriptor Jordi Cussà
Coincidint amb els cinc anys de la mort de l’autor de «Cavalls salvatges», el grup berguedà reivindica la seva figura literària amb «Em buido en mots»
Com explica la banda, el nou treball manté la seva «essència» combinant diversos estils i registres, «però amb un to més introspectiu i literari»
Regio7
Em buido en mots. És el títol de l’EP que Albert Pont, Miquel Escànez, Martí Serarols i Ferran Canudas, els membres del grup berguedà Trinxats, publica aquest dijous. Quatre temes d’un treball que qualifiquen de «molt especial» i que vol homenatjar l’escriptor berguedà Jordi Cussà (1961-2021), coincidint amb els cinc anys de la seva mort. L’objectiu? «Contribuir a la difusió de l’obra de Cussà i a la reivindicació de la seva figura literària».
L’EP «beu directament de l’univers literari» del berguedà i el formen tres poemes musicats i una introducció recitada. Com expliquen, el treball ha estat possible gràcies a «la col·laboració molt activa de la família de Jordi Cussà i del seu entorn més proper». I per què fixar la data de sortida el 23 d’abril? «Perquè la diada de Sant Jordi reforça el vincle entre música, cultura i país, tres elements que per a nosaltres van estretament lligats».
Nova vida a l'obra poètica
A través d’aquestes cançons, expliquen «hem intentat traslladar al llenguatge musical una part de la seva obra poètica, fent-ne una reinterpretació pròpia des de la nostra mirada i el nostre estil». Així, musicalment, Em buido en mots «manté l’essència dels Trinxats, combinant diversos estils i registres, però amb un to més introspectiu i literari que en treballs anteriors». Com el primer disc de la formació, L’últim que tanqui la porta, que la banda va publicar fa deu mesos, l’EP dedicat a Cussà l’ha produït el músic manresà David Rosell a Can Pardaler. El disseny de la portada del disc i la de les cançons la signa Albert Escànez.
Ferran Canudas (acordió i veu), Albert Pont (guitarra), Martí Serarols (baix) i Miquel Escànez (bateria) es defineixen com un grup que canta «0% en espanyol». Des de la sortida del seu disc de debut, la banda berguedana de folk modern ja ha fet una cinquantena de concerts arreu del país. Trinxats (www.trinxats.cat) va aspirar a un dels Premis Enderrock 2026 en la categoria d’artista revelació.
