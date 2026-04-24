Damià Olivella i Quim Roca s’estrenen aquest dissabte com a duet amb "Animal Blues"
L’Espai Plácido d’Els Carlins acollirà el debut dels dos músics manresans
Amb Olivella a la veu i a la guitarra i amb Roca a les harmòniques
Es coneixien «de Manresa», però serà el primer cop que toquin junts. Els músics manresans Damià Olivella (1978) i Quim Roca (1965) s’estrenen aquest dissabte a l’Espai Plácido d’Els Carlins com a duet. Amb Olivella a la veu i a la guitarra i amb Roca a les harmòniques, el concert suposa, també, el retorn als escenaris d’Olivella, un dels pioners del soul en català, després d’un temps apartat dels directes.
ANIMAL BLUES
- Quim Roca (harmòniques) i Damià Olivella (veu i guitarra)
- Lloc: Espai Plácido d’Els Carlins.Manresa
- Dia i hora: Dissabte, a les 19.30 h
- Entrades: 10 euros (només efectiu)
«Actuar amb el Damià és un plaer, per com toca i per com canta, per la sensibilitat que té», explica l’harmonicista i terapeuta del so, que fa uns mesos va establir el primer rècord mundial en l’acord d’harmònica més llarg utilitzant la tècnica de respiració circular. Debutaran amb l’espectacle Animal Blues, una picada d’ullet als treballs d’Olivella en homenatge a la música negra, Ànima Blues, però buscant «l’esperit més salvatge i autèntic» en una proposta que jugarà amb tot el marge per la «improvisació. Volem que el públic es deixi portar, com farem nosaltres».
El duet oferirà un viatge sonor que connecta amb les arrels del gènere però a través «d’una veu pròpia i contemporània». Un espectacle que combina temes originals d’Olivella amb reinterpretacions de clàssics d’Eric Clapton o Gary Moore, passant per «versions que ‘blusejaran’ d’artistes com podrien ser Michael Jackson, Stevie Wonder o Terence Trent D’Arby», apunta Roca.
Amb Animal Blues, Olivella i Roca, «posen la llavor» d’un projecte «viu» que ja es veurà cap on es dirigeix: «Serà una sorpresa fins i tot per a nosaltres».
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió