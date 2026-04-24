Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiCrim de la BaellsCristòfol GimenoNou CongostBarça FConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Damià Olivella i Quim Roca s’estrenen aquest dissabte com a duet amb "Animal Blues"

L’Espai Plácido d’Els Carlins acollirà el debut dels dos músics manresans

Amb Olivella a la veu i a la guitarra i amb Roca a les harmòniques

Els manresans Quim Roca (harmòniques) i Damià Olivella (veu i guitarra)

Els manresans Quim Roca (harmòniques) i Damià Olivella (veu i guitarra) / Arxiu particular

Susana Paz

Susana Paz

Manresa

Es coneixien «de Manresa», però serà el primer cop que toquin junts. Els músics manresans Damià Olivella (1978) i Quim Roca (1965) s’estrenen aquest dissabte a l’Espai Plácido d’Els Carlins com a duet. Amb Olivella a la veu i a la guitarra i amb Roca a les harmòniques, el concert suposa, també, el retorn als escenaris d’Olivella, un dels pioners del soul en català, després d’un temps apartat dels directes.

ANIMAL BLUES

  • Quim Roca (harmòniques) i Damià Olivella (veu i guitarra)
  • Lloc: Espai Plácido d’Els Carlins.Manresa
  • Dia i hora: Dissabte, a les 19.30 h
  • Entrades: 10 euros (només efectiu)

«Actuar amb el Damià és un plaer, per com toca i per com canta, per la sensibilitat que té», explica l’harmonicista i terapeuta del so, que fa uns mesos va establir el primer rècord mundial en l’acord d’harmònica més llarg utilitzant la tècnica de respiració circular. Debutaran amb l’espectacle Animal Blues, una picada d’ullet als treballs d’Olivella en homenatge a la música negra, Ànima Blues, però buscant «l’esperit més salvatge i autèntic» en una proposta que jugarà amb tot el marge per la «improvisació. Volem que el públic es deixi portar, com farem nosaltres».

El duet oferirà un viatge sonor que connecta amb les arrels del gènere però a través «d’una veu pròpia i contemporània». Un espectacle que combina temes originals d’Olivella amb reinterpretacions de clàssics d’Eric Clapton o Gary Moore, passant per «versions que ‘blusejaran’ d’artistes com podrien ser Michael Jackson, Stevie Wonder o Terence Trent D’Arby», apunta Roca.

Notícies relacionades

Amb Animal Blues, Olivella i Roca, «posen la llavor» d’un projecte «viu» que ja es veurà cap on es dirigeix: «Serà una sorpresa fins i tot per a nosaltres».

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents