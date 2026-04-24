Lux Tour
“M’encanten les flors, però regaleu-me un llibre”: Rosalía explica la tradició de Sant Jordi a Amsterdam
Rosalía explica la festivitat de Sant Jordi als seus fans internacionals a Amsterdam, rebent una rosa d’un assistent durant el concert
Dúnia Drudis Picazos
“M’encanten les flors, però regaleu-me un llibre”. Rosalía ha explicat al públic d’Amsterdam la tradició de Sant Jordi, tot i amb un sentiment de pena per no poder-la celebrar a prop de la seva família: “Avui estic una mica lluny i no he pogut donar la rosa en persona a la meva mare i a la meva germana”, assegurava.
El Lux Tour té diversos moments àlgids pel que fa a la relació amb el públic, i el preludi de ‘Sauvignon Blanc’ sempre és una oportunitat per parlar amb els assistents al concert. En aquesta ocasió, la cantant no ha deixat passar l’oportunitat d’explicar la tradició catalana: “Per Sant Jordi regales o reps una flor o un llibre. És una cosa força especial per a nosaltres”, assenyalava l’artista. I així, sense entrar en detalls sobre llegendes ni dracs, explicava aquesta tradició tan important per a ella i la seva família.
Una rosa sobre l’escenari
Tanmateix, el fet d’estar lluny de casa no ha impedit que la catalana rebés una rosa. Mentre l’artista cantava ‘Can’t Take My Eyes Off You’ davant d’alguns fans que pugen a l’escenari, un dels assistents li va oferir una rosa de Sant Jordi. Rosalía, visiblement emocionada, va deixar de cantar durant uns instants per agrair-li el gest, mentre la resta del públic cridava emocionat. “Feliç Sant Jordi”, cridaven altres fans quan la cantant rebia la flor.
