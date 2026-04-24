“M’encanten les flors, però regaleu-me un llibre”: Rosalía explica la tradició de Sant Jordi a Amsterdam

Rosalía explica la festivitat de Sant Jordi als seus fans internacionals a Amsterdam, rebent una rosa d’un assistent durant el concert

Imatge d’arxiu de la cantant Rosalía a la catifa vermella dels BRIT Awards el passat mes de febrer

Imatge d’arxiu de la cantant Rosalía a la catifa vermella dels BRIT Awards el passat mes de febrer / ADAM VAUGHAN / EFE

Dúnia Drudis Picazos

Barcelona

“M’encanten les flors, però regaleu-me un llibre”. Rosalía ha explicat al públic d’Amsterdam la tradició de Sant Jordi, tot i amb un sentiment de pena per no poder-la celebrar a prop de la seva família: “Avui estic una mica lluny i no he pogut donar la rosa en persona a la meva mare i a la meva germana”, assegurava.

El Lux Tour té diversos moments àlgids pel que fa a la relació amb el públic, i el preludi de ‘Sauvignon Blanc’ sempre és una oportunitat per parlar amb els assistents al concert. En aquesta ocasió, la cantant no ha deixat passar l’oportunitat d’explicar la tradició catalana: “Per Sant Jordi regales o reps una flor o un llibre. És una cosa força especial per a nosaltres”, assenyalava l’artista. I així, sense entrar en detalls sobre llegendes ni dracs, explicava aquesta tradició tan important per a ella i la seva família.

Una rosa sobre l’escenari

Notícies relacionades

Tanmateix, el fet d’estar lluny de casa no ha impedit que la catalana rebés una rosa. Mentre l’artista cantava ‘Can’t Take My Eyes Off You’ davant d’alguns fans que pugen a l’escenari, un dels assistents li va oferir una rosa de Sant Jordi. Rosalía, visiblement emocionada, va deixar de cantar durant uns instants per agrair-li el gest, mentre la resta del públic cridava emocionat. “Feliç Sant Jordi”, cridaven altres fans quan la cantant rebia la flor.

  1. Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
  2. Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
  3. La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
  4. La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
  5. El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
  6. La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
  7. L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
  8. Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut

L'Oficina de Transició Energètica, una eina clau per avançar cap a un model sostenible

L’Oficina de Transició Energètica, una eina clau per avançar cap a un model sostenible

Manresa impulsa un programa contra els prejudicis cap a les persones grans

Manresa impulsa un programa contra els prejudicis cap a les persones grans

Els Bombers mostraran com treballen els seus gossos de recerca al Parc de l'Agulla

Els Bombers mostraran com treballen els seus gossos de recerca al Parc de l’Agulla

L'OTAN aclareix que el seu tractat no preveu la suspensió de cap membre després de les amenaces del Pentàgon a Espanya

L’OTAN aclareix que el seu tractat no preveu la suspensió de cap membre després de les amenaces del Pentàgon a Espanya

Comencen les obres de millora i rehabilitació de l'estació d'autobusos de Solsona

Comencen les obres de millora i rehabilitació de l'estació d'autobusos de Solsona

Badalona aprova ampliar la Guàrdia Urbana amb 50 agents nous

Badalona aprova ampliar la Guàrdia Urbana amb 50 agents nous

El misteriós viatge d'Aitana i Plex a Eivissa: jet de 14.000 euros i parada en una clínica privada de l'illa

El misteriós viatge d’Aitana i Plex a Eivissa: jet de 14.000 euros i parada en una clínica privada de l’illa

Cua inaudita d'immigrants a Barcelona per la regularització: fa tota la volta a l'ajuntament i gairebé arriba a la Rambla

Tracking Pixel Contents