L’Espai Plana de l’Om rep aquest diumenge la música dels Joves Talents del Conservatori de Música de Manresa
En aquesta 13a edició del Premi Salvador Alapont, hi participaran divuit alumnes del centre escollits en un concurs intern
Regio7
L’Espai de la Plana de l’Om acull aquest diumenge, a les 12h del migdia, la tretzena edició del concert "Joves Talents del Conservatori – Premi Salvador Alapont" amb la participació de divuit joves alumnes del Conservatori Municipal de Música de Manresa. Aquests joves van ser els guanyadors del concurs intern que va convocar el centre el dimarts passat al mateix Conservatori de Música de Manresa.
Al concert de diumenge tocaran la peça que van interpretar el dia del concurs i consta de catorze intervencions. L’alumnat que actuarà diumenge a l’Espai de la Plana de l’Om són: Quim Vives (trompeta), Marc Sebastián (piano), Joan Vizcaino (flauta), Jana Salcedo (violí), Abril Coll (violí), Arnau Prat (trompeta), Jordi Montaner (saxo), Gerard Romeu (piano), Óscar Caja (violí), Jofre Mas (saxo), Laia Soleda (violí), Agnès Torra (clarinet), Pau Ortega (violoncel), Maria Badia (cant modern), Ezequiel Dueñas (violí), Gerard Romeu (piano), Alejandro de la Vega (piano) i Josep Victori (flauta).
Les entrades tenen un preu de 6 euros i es poden comprar a les taquilles i per internet a www.kursaal.cat
Concurs Joves Talents del Conservatori – Premi Salvador Alapont
Aquest concurs està adreçat a tot l'alumnat del CMMM de qualsevol nivell d’estudis, des del nivell elemental fins a l’últim curs del grau professional, que toquin qualsevol instrument o que formin un grup de cambra i pretén fomentar i premiar la motivació, voluntat de treball i l'excel·lència. L'alumnat concursant ha de ser proposat pel professorat d’instrument o de cambra.
Aquest alumnat ha d’haver obtingut, en l’avaluació del primer quadrimestre del curs, un excel·lent en l’instrument corresponent o en música de cambra si es tracta d’un grup de cambra (com a mínim dos dels participants al grup). La interpretació de les obres presentades ha de merèixer un excel·lent.
