La Perra y el Cari publiquen “Matilde”, un clam contra la violència de gènere
El duo tiktoker resident a Sant Fruitós de Bages aposta per la consciència social amb el llançament del nou tema
La parella de creadors i artistes coneguda com La Perra y el Cari (@laperrayelcari), residents a Sant Fruitós de Bages, ha estrenat aquest divendres a totes les plataformes digitals el seu nou tema, “Matilde”, una peça amb un fort component social que ret homenatge a totes les dones que han patit o pateixen violència de gènere.
La cançó formarà part d’un EP en què el duet ja està treballant i que continuarà explorant la seva línia artística, on la música es converteix en una eina d’activisme. Segons ha explicat Xaby, un dels integrants, la voluntat del projecte era també trencar certs esquemes dins del sector musical: consideren que els homes poden i han d’implicar-se en lluites socials que, d’entrada, poden no afectar-los directament.
Pel que fa al títol, “Matilde”, el duet va apostar per un nom que s’allunyés dels cànons habituals de la indústria. Tal com han detallat, buscaven una denominació amb un aire més tradicional i evocador, que recordés a generacions passades i fugís d’una estètica més contemporània o previsible dins del panorama musical. La decisió de publicar el tema en aquesta data tampoc és casual. Tot i que van valorar fer-ho coincidint amb dates simbòliques com el Dia Internacional de la Dona (8M) o el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones (25N), finalment van optar per allunyar-se d’aquests moments puntuals. Consideren que fora d’aquestes jornades hi ha menys soroll mediàtic i que, precisament per això, és important mantenir viva la reivindicació durant tot l’any.
El tema ha estat compost i produït per Dani Tejedor, que també n’ha assumit la mescla i el màster. La lletra està signada conjuntament per Dani Tejedor i Xabyer Cámara, mentre que els cors han anat a càrrec de Yolanda Vizcaíno, Raffaele Celano i el mateix Xabyer Cámara. L’edició de veus ha estat responsabilitat de Javier Arrogante, i el disseny gràfic del llançament ha anat a càrrec de Designcastro.
Xaby i Raffaele, amb més d’1,7 milions de seguidors a TikTok, s’han consolidat com un fenomen digital que combina humor, consciència social i música amb un estil fresc i irreverent. Després del seu debut musical el 2023 amb “Revienta”, un tema contra la gordofòbia, han portat el seu missatge a escenaris i esdeveniments com el Factor X, el Horteralia o el Orgullo de Madrid, entre molts altres.
Amb l’arribada del bon temps, el duet encara una agenda plena de concerts a partir del mes de maig. Entre les pròximes cites destaca la seva actuació el 13 de juny al POWER PRIDE – Orgullo Rural Villafranca de los Caballeros.
