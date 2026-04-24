Música
Protección Civil de Catalunya dona llum verda als concerts de Bad Bunny i El Último de la Fila
La Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat aquest divendres 131 plans d’autoprotecció, entre els quals hi ha els d’esdeveniments massius i centres de gran afluència.
Europa Press
La Comissió d'Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat aquest divendres 27 plans d’autoprotecció (PAU), entre ells els dels concerts de Bad Bunny i El Último de la Fila, a més del Festival Cap Roig a Palafrugell (Girona) i la discoteca Cocoa de Mataró (Barcelona).
En un comunicat, Protecció Civil informa que aquest 2026 s’han homologat un total de 131 PAU en les 4 comissions que s’han celebrat fins al moment.
Entre els PAU homologats aquest divendres, també destaquen els del Sincrotró ALBA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), l’edifici de TV3 a Sant Joan Despí (Barcelona), el de la Fira de Sabadell (Barcelona) i el del centre comercial Maremàgnum de Barcelona.
