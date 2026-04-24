Sèries
Rosalía i l’espanyol a 'Euphoria': "Ho hauria d’haver doblat ella"
HBO publica un vídeo de la cantant traduint frases de la sèrie a l’espanyol
Dúnia Drudis Picazos
Rosalía va aparèixer per primera vegada a 'Euphoria' combinant l’anglès i l’espanyol, amb el seu característic accent. La cantant participa en el segon episodi de la sèrie de Sam Levinson interpretant una de les noies que treballa en un bar de 'striptease', Magick. La ballarina, que té les idees clares, discuteix amb el seu cap perquè no es vol treure el collarí que porta.
Tot i que l’artista intervé de manera fugaç en aquest episodi, la seva aparició ha fet parlar. Alguns fans de la sèrie han destacat positivament la seva actuació, però altres s’han sorprès amb el doblatge.
Rosalía pronuncia una frase barrejant l’espanyol i l’anglès: "Bueno, pero es que tengo que llevarlo, 'do you understand'? Y si me mandan un detective privado, ¿qué hago?". En el món del doblatge hi ha hagut dues maneres diferents de resoldre aquesta escena. En el cas de l’espanyol llatinoamericà, es va mantenir la veu de Rosalía en els fragments que ella parlava en espanyol i es va doblar la resta de frases. "Canvia l’accent cada cinc segons", asseguraven de manera crítica alguns internautes.
En canvi, a Espanya, es va gravar de nou tota la veu. Tanmateix, això no ha agradat a molts fans de la cantant, ja que els xoca sentir-la amb una veu que no és la seva. "Hauria d’haver doblat ella mateixa la seva veu", recriminen alguns seguidors de la sèrie. Però la realitat és que Rosalía no té formació de doblatge i és l’argument que han agafat alguns aficionats de l’artista per defensar-la.
La cantant ensenya frases en espanyol
Ara, HBO ha publicat un vídeo a les xarxes de Rosalía traduint alguns dels fragments més virals de la sèrie a l’espanyol: "Lliçons d’espanyol", tal com el titula la plataforma. Així, la plataforma aprofita la polèmica per donar més visibilitat a la nova temporada. Algunes de les escenes escollides han estat l’"I’ve never, ever been happier (Mai, mai no he estat tan feliç)" de Cassie o "Are you talking to your mamma about me? (¿Li estàs parlant a la teva mare de mi?)", de Jules, frases que la cantant considera "icòniques".
