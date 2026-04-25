El cicle Música i Romànic engega aquest diumenge amb cant polifònic georgià
Organitzat pels Amics de l'Art Romànic del Bages, el primer concert del cicle, amb Vocal Vircan, es farà a l'Església de Sant Feliu Sasserra
La setzena edició estrenarà teatre i també visitarà les esglésies de Castellgalí i de Sant Jaume de Frontanyà, i el castell de Castellar, a Aguilar
Regio7
El cant polifònic georgià és una tradició secular reconeguda mundialment per la seva riquesa harmònica. Per les dissonàncies vibrants i per l’espiritualitat. Les cançons populars ocupen un lloc primordial en la cultura georgiana i alguns d’aquests cants es remunten al segle VIII, quan formaven part de tots els àmbits de la vida, a les feines de pagès i a la litúrgia. Format el 2020, Vocal Vircan és un grup masculí de 8 cantants que en algunes cançons fa servir instruments de corda tradicionals de Geòrgia (panduri o chonguri), guitarra, piano i percussió tradicional. Amb la meitat dels seus components d’origen català i els altres d’origen georgià, Vocal Vircan és el grup que aquest diumenge obrirà el cicle Música i Romànic (MIR), que arriba a la setzena edició organitzat pels Amics de l’Art Romànic del Bages.
Dates
El setzè cicle comença demà i continua els dies 9 i 23 de maig i 6 de juny. A les 6 de la tarda, visita guiada i concert
El veterà cicle de concerts donarà el tret de sortida a l’Església de Sant Feliu Sasserra que, reconstruïda en estil gòtic tardà al segle XVI, encara conserva elements romànics com la porta del segle XII. En aquest escenari, el grup Vocal Vircan proposarà al públic un viatge musical per les cançons tradicionals i populars georgianes, des del segle VIII fins a l’actualitat. Com és habitual, a cada concert s’hi suma una visita guiada al temple. En el cas de Sant Feliu Sasserra, a càrrec de Queralt Alberch Calm. Qui vulgui podrà fer, abans, una visita lliure opcional al Centre d'Interpretació de la Bruixeria, de 17 a 17.45 h, al preu de 3 €.
Teatre com a novetat
En aquesta setzena edició, i com a novetat, a la música s’hi sumarà el teatre en el darrer concert del cicle (el 6 de juny), al Castell de Castellar d’Aguilar de Segarra. En un dels espais del recinte, el Grup de Teatre ACR de Fals interpretarà una breu obra que beu d’una història del segle XIV trobada a l’Arxiu Comarcal del Bages i adaptada per la historiadora local Roser Parcerisas. Ella serà qui s’encarregui de la visita guiada. El muntatge se centra en la Blanquina de Grevalosa, dona de Pere III de Grevalosa, que van viure al mateix castell. El concert, en una altra sala, anirà a càrrec d’Antoni Madueño, especialista en música medieval i instruments antics.
El cicle, amb el denominador comú de l’espiritualitat, com apunta el director artístic Albert Galbany, tindrà dos concerts més. La música clàssica sonarà el 9 de maig amb el Quartet Vivancos, una formació amb una trajectòria en clara projecció que actuarà a l’Església de Castellgalí amb un repertori de música espiritual de Bach, Toldrà o Debussy. I el tercer concert, el 23 de maig, tindrà com a escenari una de les joies del romànic berguedà. Sant Jaume de Frontanyà acollirà un concert de música antiga a càrrec del músic, cantant i compositor Marc Vilajuana en una proposta que parteix del cant gregorià. (Més informació i inscripcions a www.aarb.cat)
