La 13a edició dels Premis Salvador Alapont als Joves Talents reconeix 17 alumnes del Conservatori de Manresa
Després de 12 anys, el certamen canvia de nom per homenatjar el gran apassionat a la música i mecenes del Conservatori
Els millors alumnes del Conservatori Municipal de Música de Manresa han ofert un concert aquest diumenge al matí a l’Espai Cultural Plana de l’Om en el marc del lliurament dels Premis Salvador Alapont als Joves Talents, que enguany canvia de nom -abans Premis Joves Talents- per homenatjar el solista a l'Orquestra Homs i músic a la Banda Municipal de Manresa a més de mecenes del Conservatori.
Els disset joves que han actuat van ser seleccionats en un concurs intern que organitza el mateix Conservatori anualment i que va tenir lloc dimarts passat. Durant el concert s’han ofert 14 actuacions, 10 d’individuals i 4 en conjunt, i de diversos estils, “el repertori ha estat molt variat, des d’estils clàssics fins a música moderna”, apunta Robert Baquero, director del Conservatori. Per l’escenari també han passat un gran ventall d’instruments, des dels clàssics com el piano, el violí o el violoncel, fins a instruments de vent fusta o vent metall (trompeta, flauta travessera, saxo i clarinet), i també cant modern.
L’obsequi no és el més important, sinó "que els joves puguin tocar en un concert en un espai diferent del Teatre Conservatori”, assenyala Baquero. No obstant això, a més de la nova experiència, els han donat un diploma de reconeixement i material patrocinat per l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) o marxandatge musical de la botiga d’instruments manresana Solans. Tot i que els premiats han estat 17, al concurs s’hi van presentar tots els alumnes que van voler amb el requisit que durant el primer quadrimestre haguessin obtingut un excel·lent al seu expedient.
Tanmateix, al concurs hi podia participar tot l'alumnat del CMMM de qualsevol nivell d’estudis, des del nivell elemental fins a l’últim curs del grau professional, que toquin qualsevol instrument o que formin un grup de cambra, “es valora molt el talent, hi ha alumnes de cursos inferiors que per l’edat que tenen denoten un talent especial”, destaca Baquero. En aquest sentit, assegura que estan “molt orgullosos d’haver arribat a la 13a edició, ens agrada fer-ho i és una efemèride que les famílies ja esperen”. I hi afegeix que “és un al·licient pels joves”.
