L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
Més blaugrana que l'escut
El Barça va néixer el 1899 quan el suís Hans Gamper va tenir la feliç idea de fer una crida a la premsa per trobar altres persones amb ganes de jugar a futbol. Del 1892 al 1895, però, ja hi havia un equip de futbol a la capital catalana, la Sociedad Foot-ball de Barcelona, formada exclusivament per anglesos. Ho expliquen Manuel Tomàs i Frederic Porta en la primera de les 1.001 històries que recullen en un llibre que és tota una delícia pels culers, els amants del futbol i tots els qui gaudeixen amb les publicacions que relacionen l’esport amb el seu context històric.
Barça. 1001 històries de la història
Frederic Porta i Manuel Tomás
Rosa dels Vents
25,90 euros / 576 pàgines
Futbol, història
Com escriuen els autors, «l’activisme i el sentit de la resistència que caracteritzaren aquest fenomen social durant les primeres dècades d’existència s’han convertit en uns colors i un tarannà que formen referència bàsica compartida per a qualsevol aficionat planetari al futbol». La grandesa de la institució blaugrana és avui dia indiscutible, però aquest present s’ha forjat a base de molts anys de treball i consolidació de la idea de Gamper com un dels arguments principals de la vida de milions de persones. Des dels orígens i fins a l’actualitat, la feina de Porta i Tomás, dos dels estudiosos més persistents i qualificats de l’univers barcelonista, permet conèixer el club català molt més a fons.
MÉS NOVETATS
Reina Esther
John Irving
Edicions 62
22,90 euros / 504 pàgines
Novel·la
Traducció d'Imma Estany i Ernest Riera
A la petita Esther, nascuda a Viena, la deixen, quan gairebé ja té quatre anys, a la porta d’un orfenat, una nit freda i amb neu. És l’any 1908, a l’estat de Maine. Deu anys després, a l’Esther l’acull la família Winslow i la nena esdevindrà un àngel de la guarda per ells.
"Psicopomp"
Amélie Nothomb
Anagrama
18,90 euros / 144 pàgines
Novel·la
Traducció de Ferran Ràfols Gesa
L’abús sexual que va patir quan era una nena de dotze anys emergeix de nou en aquesta novel·la de caire biogràfic que parteix de la figura dels psicopomps, les figures mitològiques que guien les ànimes a l’altre món. Orfeu va traspassar el llindar i va caminar entre els dos mons.
El test de la flor malva
Jordi Llavina
Pagès Editors
23 euros / 176 pàgines
Il·lustració de Marta Espinach Llavina
El poeta Jordi Llavina ha creat una autoantologia amb peces dels seus deu llibres i l’inèdit in memoriam en record d’Àlex Susanna. Un conjunt que celebra l’esclat de la vida i el gust per la recerca de la perfecció. Amb il·lustracions de Marta Espinach Llavina.
Una niña buena
Elísabet Benavent
Suma
22,90 euros / 584 pàgines
Novel·la
La Júlia va ser una actriu d’èxit, però va prendre una mala decisió i la seva carrera i l’interès per la interpretació se’n van anar pel pedregar. Ara treballa en un bar de tapes a Barcelona. Un dia, un desconegut li envia un missatge estranya: «Crec que et necessito».
Les pintures de Sixena
Albert Velasco
Pòrtic
20 euros / 392 pàgines
Art, actualitat
Art i política es barregen en la conservació i la reclamació de les pintures murals de la sala capitular del monestir de Sixena, actualment al Museu Nacional d’Art de Catalunya.Salvades del foc el 1936, avui en dia són una arma del govern aragonès contra Catalunya.
Paisatge a la cassola
Enric Herce
Cossetània
21,90 euros / 176 pàgines
Cuina
L’autor aplega mig centenar de receptes que uneixen els conceptes de territori i paisatge, amb la idea que allò que mengem és també la història d’on vivim i de la gent que l’ha treballat. Per això, horts, boscos, mercats i ports es barregen amb els records personals.
El llibre del Gènesi
Robert Crumb
Finestres
25 euros / 218 pàgines
Còmic
Traducció de Carlos Mayor
Un dels cims de l’obra de Crumb, ara en català: l’adaptació del Pentateuc bíblic al format del còmic, un treball fruit de quatre anys de documentació exhaustiva. El llibre del Gènesi conté grans històries de l’Antic Testament com la Creació, Adam i Eva i la torre de Babel.
La saviesa dels clàssics
Jordi Rincón / Núria Solsona
Akiara Books
18,50 euros / 72 pàgines
Juvenil + 14 anys
Recull de trenta aforismes del món grec (8) i llatí (22) explicats als joves, amb la vocació de fer adonar els lectors que són expressions que provenen de l’antiguitat clàssica i encara tenen validesa. Amb textos de Jordi Rincón i il·lustracions de Núria Solsona.
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El felí del Cadí que no es deixa veure i que molts confonen amb un linx
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Més de 200 policies s'han suïcidat a Espanya en els últims set anys, cinc aquest 2026
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa