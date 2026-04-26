L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES

Més blaugrana que l'escut

Imatge del darrer partit del Barça contra l'Espanyol al Camp Nou

Imatge del darrer partit del Barça contra l'Espanyol al Camp Nou / TONI ALBIR/EFE

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

El Barça va néixer el 1899 quan el suís Hans Gamper va tenir la feliç idea de fer una crida a la premsa per trobar altres persones amb ganes de jugar a futbol. Del 1892 al 1895, però, ja hi havia un equip de futbol a la capital catalana, la Sociedad Foot-ball de Barcelona, formada exclusivament per anglesos. Ho expliquen Manuel Tomàs i Frederic Porta en la primera de les 1.001 històries que recullen en un llibre que és tota una delícia pels culers, els amants del futbol i tots els qui gaudeixen amb les publicacions que relacionen l’esport amb el seu context històric.

Barça. 1001 històries de la història

Frederic Porta i Manuel Tomás

Rosa dels Vents

25,90 euros / 576 pàgines

Futbol, història

Com escriuen els autors, «l’activisme i el sentit de la resistència que caracteritzaren aquest fenomen social durant les primeres dècades d’existència s’han convertit en uns colors i un tarannà que formen referència bàsica compartida per a qualsevol aficionat planetari al futbol». La grandesa de la institució blaugrana és avui dia indiscutible, però aquest present s’ha forjat a base de molts anys de treball i consolidació de la idea de Gamper com un dels arguments principals de la vida de milions de persones. Des dels orígens i fins a l’actualitat, la feina de Porta i Tomás, dos dels estudiosos més persistents i qualificats de l’univers barcelonista, permet conèixer el club català molt més a fons.

MÉS NOVETATS

Reina Esther

John Irving

Edicions 62

22,90 euros / 504 pàgines

Novel·la

Traducció d'Imma Estany i Ernest Riera

A la petita Esther, nascuda a Viena, la deixen, quan gairebé ja té quatre anys, a la porta d’un orfenat, una nit freda i amb neu. És l’any 1908, a l’estat de Maine. Deu anys després, a l’Esther l’acull la família Winslow i la nena esdevindrà un àngel de la guarda per ells.

"Psicopomp"

Amélie Nothomb

Anagrama

18,90 euros / 144 pàgines

Novel·la

Traducció de Ferran Ràfols Gesa

L’abús sexual que va patir quan era una nena de dotze anys emergeix de nou en aquesta novel·la de caire biogràfic que parteix de la figura dels psicopomps, les figures mitològiques que guien les ànimes a l’altre món. Orfeu va traspassar el llindar i va caminar entre els dos mons.

El test de la flor malva

Jordi Llavina

Pagès Editors

23 euros / 176 pàgines

Il·lustració de Marta Espinach Llavina

El poeta Jordi Llavina ha creat una autoantologia amb peces dels seus deu llibres i l’inèdit in memoriam en record d’Àlex Susanna. Un conjunt que celebra l’esclat de la vida i el gust per la recerca de la perfecció. Amb il·lustracions de Marta Espinach Llavina.

Una niña buena

Elísabet Benavent

Suma

22,90 euros / 584 pàgines

Novel·la

La Júlia va ser una actriu d’èxit, però va prendre una mala decisió i la seva carrera i l’interès per la interpretació se’n van anar pel pedregar. Ara treballa en un bar de tapes a Barcelona. Un dia, un desconegut li envia un missatge estranya: «Crec que et necessito».

Les pintures de Sixena

Albert Velasco

Pòrtic

20 euros / 392 pàgines

Art, actualitat

Art i política es barregen en la conservació i la reclamació de les pintures murals de la sala capitular del monestir de Sixena, actualment al Museu Nacional d’Art de Catalunya.Salvades del foc el 1936, avui en dia són una arma del govern aragonès contra Catalunya.

Paisatge a la cassola

Enric Herce

Cossetània

21,90 euros / 176 pàgines

Cuina

L’autor aplega mig centenar de receptes que uneixen els conceptes de territori i paisatge, amb la idea que allò que mengem és també la història d’on vivim i de la gent que l’ha treballat. Per això, horts, boscos, mercats i ports es barregen amb els records personals.

El llibre del Gènesi

Robert Crumb

Finestres

25 euros / 218 pàgines

Còmic

Traducció de Carlos Mayor

Un dels cims de l’obra de Crumb, ara en català: l’adaptació del Pentateuc bíblic al format del còmic, un treball fruit de quatre anys de documentació exhaustiva. El llibre del Gènesi conté grans històries de l’Antic Testament com la Creació, Adam i Eva i la torre de Babel.

La saviesa dels clàssics

Jordi Rincón / Núria Solsona

Akiara Books

18,50 euros / 72 pàgines

Juvenil + 14 anys

Recull de trenta aforismes del món grec (8) i llatí (22) explicats als joves, amb la vocació de fer adonar els lectors que són expressions que provenen de l’antiguitat clàssica i encara tenen validesa. Amb textos de Jordi Rincón i il·lustracions de Núria Solsona.

