Gira de música urbana i llatina
Quan surten a la venda les entrades per al concert de Karol G a Barcelona? Data, on comprar-les i preus
La cantant colombiana confirma una gira amb 39 espectacles, tres dels quals a Espanya
Clara Dalmau Merencio
La cantant Carolina Giraldo, artísticament coneguda com Karol G, ha estat notícia fa tan sols uns dies durant el Festival de Coachella a Los Angeles (Estats Units).
Karol G ha estat la primera artista llatina a encapçalar el cartell d'aquest festival, amb una actuació que celebrava la seva cultura i la de Llatinoamèrica unida, fet que recorda l'actuació que va oferir Bad Bunny a la Super Bowl el febrer passat.
Una gira durant un any
Però això no és tot: aquest dimarts dia 21 la cantant d'origen colombià ha presentat la seva nova gira 'Viajando por el mundo Tropitour'. Karol G no es cansa de fer història, perquè amb aquesta gira serà la primera artista llatina a portar "una gira d'estadis per Europa dins d'un tour d'abast mundial", sense participar en festivals musicals, segons anuncia el web de venda d'entrades Ticketmaster.
L'artista ha confirmat un total de 39 concerts. El primer començarà el 24 de juliol d'aquest any a Chicago (Estats Units) i l'últim acabarà el mateix dia de l'any següent, 2027, a Milà (Itàlia).
El 'Tropitour' passa per Espanya
Entre tots aquests, Espanya és un dels països on Karol G tornarà després del seu últim concert al Santiago Bernabéu de Madrid, el juliol de 2024. La cantant passarà primer per l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 3 de juny de 2027, per després arribar a La Cartuja de Sevilla l'11 i acabar el seu recorregut pel país al Riyadh Metropolitano de Madrid el 24.
El dia 29, a les 10 hores, s'obrirà una prevenda d'entrades per a les persones que s'hagin registrat prèviament al web de Live Nation. La venda general començarà a la mateixa hora l'endemà.
El web de Ticketmaster també obrirà la venda general en la mateixa data i hora, tot i que la prevenda en aquest cas serà el 27 a les 10 hores, per a tots aquells que s'hagin registrat prèviament. Aquest registre s'haurà de fer abans de les 16 hores del dia 24.
¿I els preus?
Els preus de les entrades van des dels 70,50 euros per a graderia fins als 285,50 euros per a paquets VIP. Live Nation especifica que el preu inclou les despeses de gestió i els impostos que es puguin aplicar; tanmateix, Ticketmaster aplica un càrrec de dos euros per transacció i compra que no està inclòs en el preu.
A més, una part dels ingressos de la venda d'entrades es donarà a la Fundación Con Cora, una organització fundada per Karol G el 2022 sense ànim de lucre que es dedica a empoderar dones i nenes en situacions vulnerables o desafavorides.
Millor Artista de l'Any
L'àlbum ‘Tropicoqueta’ de l'artista colombiana va debutar al número u en el rànquing de ‘Top Latin Albums’ de Billboard i també va rebre el guardó a l'Artista de l'Any Femenina el 2025. Karol G ja havia consolidat la seva posició el 2024 amb el seu premi Grammy al Millor Àlbum de Música Urbana, pel seu àlbum ‘Mañana será bonito’, convertint-se així en la primera dona a guanyar dos Latin Grammy.
D'aquesta manera, Carolina Giraldo és actualment una de les figures més influents de la música urbana i llatina contemporània.
