Anagennisi Tour
Aarón Martínez, l’adolescent que fa art amb un boli Bic, estrena la seva primera exposició
El jove, autor del cartell de la Setmana Santa d’Avilés, inaugura aquest dimarts la seva primera exposició: "Estic molt il·lusionat; el somni continua fent-se realitat"
Noé Menéndez
Aarón Martínez continua, pas a pas, complint el seu somni. Després de donar-se a conèixer a través de les seves peculiars obres, fetes amb bolígraf Bic, i aconseguir la seva primera gran fita —dissenyar el cartell de la Setmana Santa d’Avilés—, aquest castrillonenc, de només setze anys, és a punt d’inaugurar la seva primera exposició, Anagennisi Tour. La primera parada serà aquest dimarts a l'Escola d'Arts i Oficis. "Estic superil·lusionat i emocionat, el somni continua fent-se realitat", afirma el castrillonenc.
"És un projecte en què fa un any que treballo, des que vaig llançar la meva primera obra", detalla Martínez, que no amaga "les moltíssimes ganes" que té que l’exposició obri les portes. "He treballat moltíssim perquè tot surti bé", apunta. La col·lecció consisteix en deu làmines fetes amb bolígraf, la seva especialitat. El castrillonenc creu que utilitzar aquesta tècnica serveix per demostrar que qualsevol, sense necessitat de tenir molts diners o els millors materials, pot fer art. "En la meva estètica predominen sobretot les escultures gregues, però també he fet escultures d’altres èpoques", explica.
La joia de la corona d’Anagennisi Tour, un terme que té a veure amb un procés evolutiu en què una espècie ancestral es transforma gradualment en una nova espècie sense que hi hagi una ramificació o divisió de llinatge, és el cartell de la Setmana Santa d’Avilés. "És cert que una figura de Jesucrist s’allunya de les obres que jo acostumo a pintar, però ho vaig fer amb bolígraf perquè tot segueixi la mateixa línia", assenyala Martínez. Membre de la confraria de San Juan Evangelista, reconeix que formar part dels actes va ser una cosa que li va fer una il·lusió especial. "Des que van convocar el concurs, que era la primera vegada que hi participava, em vaig posar a treballar-hi. A més, la decisió del jurat va ser unànime", afirma.
Tot i que a poc a poc Martínez està veient el seu somni fet realitat, al cap i a la fi no deixa de ser un jove de setze anys. Ara compagina els estudis amb la seva passió, dos mons que, tal com ell mateix confessa, s’uneixen en moltes ocasions. "He arribat a fer obres senceres a classe, és una cosa que m’ajuda molt a concentrar-me", subratlla el castrillonenc, que en els seus plans té fer el Batxillerat artístic a Avilés el curs vinent. El suport dels seus pares és una de les claus que destaca Martínez. "M’aconsellen de la millor manera. Volen que continuï creixent en aquest món i que tingui èxit, òbviament, però que això no em despisti dels estudis. Vull anar a la Universitat, és la base per tenir alguna cosa estable", indica l’artista.
Dimarts Martínez farà el primer pas de la gira Anagennisi Tour, que, a més de passar per l'Escola d'Arts i Oficis, passarà per altres punts com, per exemple, el centre comercial El Atrio. El castrillonenc continua creixent dins del món de l’art.
