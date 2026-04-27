Igualada construirà un Auditori de música al Parc Central
L'Ajuntament obrirà un concurs entre cinc estudis per un complex que inclourà l'Escola-Conservatori de Música i l'Escola Municipal de Teatre
Jordi Savall ha estat present en l'anunci realitzat per l'alcalde Marc Castells i ha explicat que oferirà un concert a basílica de Santa Maria el 29 de maig
Igualada tindrà un nou Auditori al Parc Central que inclourà l'Escola-Conservatori de Música i l'Escola Municipal de Teatre, tal com ha avançat avui l'alcalde Marc Castells, en un acte en el qual ha estat acompanyat pel prestigiós músic igualadí Jordi Savall. La trobada ha inclòs també l'anunci del concert que el mateix Savall celebrarà el proper 29 de maig a la basílica de Santa Maria.
"L'objectiu és dissenyar un equipament de nivell", ha afirmat Castells. L'Ajuntament de la capital de l'Anoia té un ajut de la Diputació de Barcelona per engegar el procés de selecció dels cinc estudis d'arquitectura que presentaran un avantprojecte de disseny de l'auditori. "Treballem amb visió de futur, tal com vam fer amb la universitat o l'Anella Verda", ha apuntat l'alcalde, afegint que "volem un auditori de nivell, amb la dimensió que Igualada es mereix".
Segons Castells, la construcció del nou Auditori ha de permetre Igualada "tenir una programació musical d'excel·lència amb la dimensió adequada per a les necessitats actuals i futures d'Igualada". L'alcalde ha anotat que "partim de molta feina feta, sabem que ara tenim la base sòlida per poder fer el tret de sortida del futur auditori que tant esperem a la nostra ciutat".
En la història del projecte hi ha l'estudi realitzat per l'arquitecte igualadí Pere Puig i un pla funcional que s'ha estat treballant amb la Taula de Treball per l'Auditori, els materials amb els quals treballaran els estudis seleccionats.
El nou Auditori se situarà en la parcel·la que hi ha entre el Parc Central i Can Busqué, una decisió motivada pels criteris tècnics de mobilitat i urbanisme. Una ubicació que culminarà el projecte del Parc Central i l'única que permet complir amb els requisits del Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya. En paraules de Castells, "els equipaments del futur es dimensionen a escala de país".
Concert de Savall a Santa Maria
D'altra banda, també s'ha fet públic que Jordi Savall dirigirà el 29 de maig el concert "Músiques de la Catalunya mil·lenària", a la basílica de Santa Maria. La proposta del músic igualadí és convidar els espectadors a fer un viatge sonor de 700 anys amb un repertori d'obres de trobadors catalans, peces del Llibre Vermell de Montserrat, músiques de la Capella Reial de Catalunya a Nàpols i el plany per la desfeta de 1714.
"Si soc el que soc és perquè vaig viure uns anys molt importants de la vida, des de la meva infància fins als 17 anys, aquí a Igualada", ha recordat Savall: "tot el que he fet ha estat possible perquè la meva joventut va passar aquí". En aquest sentit, ha afegit que "no es compleix la dita que ningú és profeta a la seva terra" i ha agraït l'aposta per la cultura de la ciutat d'Igualada en el context tecnològic actual.
El músic anoienc rebrà el prestigiós Premi Ernst von Siemens, considerat el Nobel de la Música, el proper mes de maig a Munic. "La música ens permet viatjar en el temps i recordar el que era la gent d'aquella època; amb això entrem en una comunió fantàstica amb la nostra història", ha dit sobre el concert. I ha conclòs que les músiques que s'escoltaran "són molt actuals perquè les emocions que sentim en tocar-les són les mateixes que sentien els músics llavors".
