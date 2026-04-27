‘Oscars’ de la Moda
Met Gala 2026: tema, data, ‘dress code’, Beyoncé, Kidman, els Bezos i una sonada absència
L’edició d’aquest any se celebrarà el dilluns 4 de maig al Museu Metropolità de Nova York
Laura Estirado
La Met Gala 2026 tornarà a convertir una catifa vermella en examen de cultura visual, termòmetre de celebritats i cerimònia de poder. L’edició d’aquest any se celebrarà el dilluns 4 de maig al Museu Metropolità de Nova York i servirà per inaugurar l’exposició de primavera del Costume Institute, ‘CostumeArt’, una mostra que mira la moda com una forma d’art encarnada. El ‘dress code’ no s’està de res: ‘Fashion is Art’. O sigui: que ningú aparegui vestit ‘bonic’ i prou. S’espera, esperem, molta més fantasia.
La data: el primer dilluns de maig, com mana la litúrgia
La Met Gala 2026 tindrà lloc dilluns 4 de maig, fidel a la tradició del primer dilluns de maig. No és només una festa: és la principal font anual de finançament del Costume Institute, el departament de moda del Met, i funciona com a avançament vip de l’exposició que després veurà el públic. La mostra obrirà el 10 de maig del 2026 i es podrà visitar fins al 10 de gener del 2027.
El tema: quan el vestit entra al museu sense demanar perdó
L’exposició es titula ‘Costume Art’ i reunirà prop de 400 objectes de la col·lecció del Met, combinant peces, obres d’art, escultures, pintures i peces històriques per explorar la relació entre el cos vestit i la representació artística. El plantejament no va de «moda inspirada en art», sinó de col·locar la indumentària dins de la història de l’art.
La mostra s’organitzarà entorn de diferents tipus de cos –el clàssic, el nu, l’envellit, l’anatòmic, el mortal, l’embaràs– i prestarà atenció a cossos que durant molt temps han quedat fora del cànon. A la catifa vermella, això es pot traduir en homenatges pictòrics, siluetes escultòriques o ‘looks’ concebuts com a instal·lacions mòbils.
El ‘dress code’: ‘Fashion is Art’
El codi de vestimenta serà ‘Fashion is Art’, una invitació al fet que els convidats expressin la seva relació amb la moda com a art corporal. Traduït a l’idioma Met: no n’hi ha prou amb portar un vestit espectacular, cal justificar-ho. La catifa vermella es pot omplir de quadres vivents, armadures conceptuals i estilismes que funcionin tant a Instagram com en una etiqueta de museu.
Beyoncé torna al temple
Un dels grans titulars d’aquesta edició és Beyoncé. La cantant serà copresidenta de la gala al costat de Nicole Kidman, Venus Williams i Anna Wintour. La seva presència té un plus narratiu: serà la seva gran tornada a la catifa del Met després d’una dècada sense posar allà; la seva última aparició va ser el 2016, en l’edició dedicada a ‘Manus x Machina’. En una gala que demana teatralitat, cos i art, pocs noms arriben amb tanta expectativa.
Nicole Kidman, Venus Williams i el comitè dels escollits
Kidman i Williams completen el trio de celebritats que acompanyarà Wintour en la presidència de la nit. A més, el comitè amfitrió estarà copresidit per Anthony Vaccarello i Zoë Kravitz, amb noms com Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, LISA, Sam Smith, Teyana Taylor, Yseult, Angela Bassett, Sinéad Burke, Aimee Mullins i Amy Sherald. La llista barreja moda, cine, música, esport i art contemporani.
Els Bezos: diners, patrocini i soroll polític
L’altre gran focus no estarà necessàriament a l’escalinata, sinó en els crèdits. Jeff Bezos i Lauren Sánchez Bezos figuren com a patrocinadors principals de la gala i l’exposició i seran presidents honoraris de la vetllada. El Met ha confirmat que l’exposició i l’esdeveniment benèfic són possibles gràcies a ells, amb suport addicional de Saint Laurent i Condé Nast. L’elecció ha generat crítiques per vincular la gran festa del luxe, la moda i l’elit cultural novaiorquesa a un dels homes més rics del món. Activistes han assenyalat el «segell Bezos» de la gala i han fet una crida a boicotejar l’esdeveniment, en una edició en què la conversa sobre diners, desigualtat i accés promet acompanyar els brocats.
L’absència sonada: Mamdani no hi anirà
L’absència més política serà la de Zohran Mamdani,alcalde de Nova York, que ha rebutjat assistir a la Met Gala per centrar-se en la seva agenda d’assequibilitat. Segons han explicat diversos mitjans, ni ell ni la seva dona, la dissenyadora Rama Duwaji, pensaven acudir-hi, tot i que va defensar la importància del Met per a la ciutat. La decisió cobra més relleu perquè la gala està patrocinada per Bezos, una figura clau en el debat fiscal i social de la ciutat. L’absència també trenca amb una tradició no escrita: Anna Wintour sol convidar els alcaldes de Nova York, tot i que no tots hi han acudit amb regularitat. Eric Adams hi va assistir el 2022; Bill de Blasio hi va anar una sola vegada, el 2021; Michael Bloomberg, en canvi, va ser un habitual durant el seu mandat.
Fins i tot els maniquins són nous
L’exposició estrenarà les noves Condé M. Nast Galleries, d’uns 1.115 metres quadrats, al costat del Gran Saló del museu. És a dir, no només canvia el relat: també canvia l’escenari. Les noves galeries busquen donar a la moda un espai més ampli i estable dins del Met. També hi haurà maniquins nous, i no com a detall tècnic menor. La mostra incorporarà figures pensades per reflectir cossos diversos, amb caps d’acer polit que conviden el visitant a veure’s reflectit. Entre els cossos escanejats per al projecte figuren persones reals com l’activista Sinéad Burke i la cantant Yseult.
Quant costa entrar-hi: la catifa vermella també té tarifa
La Met Gala és benèfica, però no precisament accessible. Les xifres publicades situen les entrades individuals en desenes de milers de dòlars i algunes informacions eleven el preu fins als 100.000 dòlars, amb taules de 10 que arrenquen entorn dels 350.000 dòlars. En qualsevol cas, el matís important és un altre: no n’hi ha prou amb pagar. Cal estar convidat i aprovat.
Què hi passa dins: mòbils fora, sopar dins, misteri intacte
El que passa després de la catifa vermella continua sent part del mite. Els convidats entren al museu, visiten l’exposició, passen pel còctel, s’asseuen a sopar i assisteixen a actuacions d’alt nivell. L’ús de mòbils està restringit, per això cada ‘selfie’ filtrat des dels banys funciona com a contraban glamurós.
Com veure-la des d’Espanya
Per als qui no tinguin invitació, estilista ni patrocinador, queda el directe. La retransmissió de la catifa vermella es podrà seguir a través de les plataformes de ‘Vogue’ i, en horari espanyol, està previst que arrenqui a les dotze de la nit del 4 al 5 de maig (de dilluns a dimarts, a Espanya). Ashley Graham, La La Anthony i Cara Delevingne estaran al capdavant, amb Emma Chamberlain de nou com a corresponsal.
Des de quan es fa la Met Gala
La Met Gala va néixer el 1948 com un sopar de mitjanit de la societat novaiorquesa per recaptar fons per al Costume Institute. Ambels anys, i especialment sota la batuta d’Anna Wintour des dels 90, va passar de cita social a espectacle global: una nit en què la moda es mira al mirall, Hollywood posa, les marques compren presència i el museu també fabrica titulars.
