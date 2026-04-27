Xavier Bosch se cita amb els seus lectors de Solsona a la biblioteca Carles Morató
El dijous dia 30 l’escriptor conversarà amb M. Dolors Guàrdia sobre la seva desena novel·la
El proper dijous 30 d'abril de 2026, a dos quarts de vuit del vespre, el periodista i escriptor Xavier Bosch arribarà a Solsona per presentar la seva darrera obra, Diagonal Manhattan (Columna Ed., 2025), en un acte que tindrà lloc al Saló de les Homilies d'Organyà de la biblioteca Carles Morató. Aquest esdeveniment es concep com una trobada amb els clubs de lectura, oberta a tot el públic, i serà moderada per l’escriptora M. Dolors Guàrdia.
Diagonal Manhattan és una novel·la que ens submergeix en un ambient urbà de Nova York i Barcelona, on els protagonistes, vinculat al món de la publicitat, es veuen atrapats en la realitat oculta del màrqueting més descarnat. A través dels seus personatges, Bosch explora els límits de la manipulació emocional i les estratègies de vendes que imperen en les grans ciutats del món. Un relat que, segons l’autor, vol mostrar "com es construeixen les realitats, com la publicitat transforma la manera de veure el món i les nostres vides".
Xavier Bosch, nascut a Barcelona el 1967, és conegut pel seu llarg recorregut en la narrativa, on destaca per la seva capacitat de connectar amb el públic a través de personatges profundament humans. Va debutar amb la novel·la Se sabrà tot i des de llavors s'ha consolidat amb obres com Algú com tu, Nosaltres dos, La dona de la seva vida i 32 de març. Aquest últim li va valer el Premi Sant Jordi. Amb Diagonal Manhattan, Bosch ens ofereix la seva desena novel·la, que ja ha estat traduïda a diversos idiomes.
A més de la seva faceta com a novel·lista, Bosch és una figura destacada en l'àmbit periodístic i audiovisual. Ha creat programes d’èxit com Alguna Pregunta Més? i El Món a RAC1, així com el popular concurs El Gran Dictat. També ha dirigit documentals sobre música clàssica i col·labora habitualment amb els diaris Ara i El Mundo. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb diversos premis, incloent el Premi Ramon Llull.
La trobada de dijous 30 d'abril serà una ocasió per parlar amb l'autor sobre les seves obres, el procés creatiu i les inquietuds que l'han mogut a escriure aquesta novel·la sobre l'ambició i el poder de la publicitat. La conversa amb M. Dolors Guàrdia, coneguda escriptora i experta en literatura, promet oferir una visió profundament interessant sobre l’obra de Bosch i el seu enfocament a l’hora de tractar temes de gran actualitat com el màrqueting i la manipulació emocional.
L’acte està obert a tothom, especialment als amants de la literatura, els membres dels clubs de lectura i aquells interessats en conèixer de primera mà el procés literari de Xavier Bosch. A més, serà una excel·lent oportunitat per conèixer la seva visió sobre el món actual i els reptes de la comunicació en la societat contemporània.
