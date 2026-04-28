Charlotte de Witte: la reina del techno que conquereix escenaris i trenca motlles es prepara per al Sónar de Barcelona
L’artista de Gant, considerada la millor DJ del món durant sis anys consecutius, desvela el seu primer treball discogràfic després de l’èxit del seu segell KNTXT
Natalia Araguás
Fer ballar 20.000 persones al cor de Gènova amb una versió techno de "NUEVAYoL", de Bad Bunny, ha estat l’última gesta de Charlotte de Witte (Gant, 1992), una dona que ha vingut a demostrar que el sostre de vidre és per fer-lo miques. Va començar punxant en locals subterranis de Gant fent-se dir "Raving George" perquè la contractessin i tenir l’oportunitat de ser jutjada només per la seva música. El 2015 va abandonar el seu àlies masculí —"és hora de deixar d’amagar-se. Aquesta soc jo", va sentenciar al seu Instagram— i des d’aleshores el seu ascens ha estat imparable. No falla en les llistes dels DJ més ben pagats del món i, a més, és productora musical amb el seu segell KNTXT, des d’on llança els seus propis temes i els d’artistes afins. El pròxim 19 de juny punxarà al Sónar, on ja va presentar el 2024 el seu espectacle conceptual "Overdrive", techno dur amb un desplegament visual impressionant. Aquesta vegada promet una altra actuació memorable a Barcelona després de llançar el seu àlbum debut, titulat "Charlotte de Witte".
"Una força de la natura del techno, de Bèlgica", segons es defineix al seu web, ni la pandèmia va aconseguir que s’aturés. Sense festivals ni discoteques, es va llançar a fer sessions de "streaming", com la que va fer des del castell de Gravensteen de la seva ciutat natal, i va publicar diversos EP que van posar banda sonora al confinament. També es va centrar en la seva faceta de productora i es va aventurar en nous projectes com el disseny de roba esportiva de la mà de la marca belga 42I54. A més, va anunciar el seu compromís amb el també DJ Enrico Sangiuliano el 2021. Durant la pandèmia es van consolidar com a parella, també en l’àmbit professional, llançant "The Age Of Love Remix", que va assolir el número u a Beatport, i treballant junts sota el sobrenom de "lockdown buddies" (companys de confinament).
Ser mare
Tanta activitat va donar els seus fruits: quan es van reobrir els festivals, Charlotte de Witte es va convertir en la primera dona a tancar l’escenari principal de l’icònic Tomorrowland el 2022. L’estiu passat va tornar a fer història en ser la primera DJ, home o dona, que obria i tancava l’escenari principal de Tomorrowland el mateix dia. Millor DJ del món durant sis anys consecutius (2020-2025), segons la revista britànica "DJ Mag", si encara li queda un altre prejudici per enderrocar és el de ser DJ i mare. Vol tenir fills, ha declarat, i la frena l’impacte que pugui tenir en la seva carrera. Es va sentir inspirada per Amelie Lens, una altra reina de la música electrònica, que va donar a llum la seva primera filla el 2023 després d’un embaràs en què va continuar actuant.
Amant dels esports, gaudeix de l’adrenalina de l’esquí alpí i també és seguidora de la Fórmula 1 i els esports de motor. Com és habitual en ella, va saber monetitzar les seves passions llançant l’EP "Formula", un disc de tres cançons que va presentar fent una transmissió en directe des de l’Autodromo Internazionale del Mugello a Itàlia, un circuit propietat de Ferrari. Per mantenir el seu ritme de gires internacionals, per a ella és fonamental mantenir un estil de vida sa, si no, no ho aguantaria, assegura. Una vegada més, contra l’estereotip.
