Jordi Santasusagna, Laura Serrat, Joan Company i Susana Paz, el jurat del 14è concurs de relats de Regió7
Enguany, la temàtica del certamen són les segones oportunitats i el termini per presentar textos s'acaba el dia 30 d'abril
El jurat del Concurs de relats breus de Regió7 d'enguany estarà format pels escriptors cardonins Jordi Santasusagna i Joan Company i les periodistes manresanes Laura Serrat i Susana Paz. En la seva catorzena edició, el certamen del diari proposa als lectors escriure textos de fins a 1.500 caràcters sobre les segons oportunitats i hi ha temps per entregar-los fins aquest dijous, 30 d'abril, a través del següent enllaç.
Jordi Santasusagna es troba aquests dies immers en la presentació de la novel·la històrica Toquen a matar (Rosa dels Vents). Joan Company acaba de participar en l'antologia Els 10 manaments. Deu relats en negre (Voliana Edicions) juntament amb nou referents més de la novel·la negra catalana. Laura Serrat, per la seva banda, és la responsable de la Revista de Regió7 i autora de Camí de Marina (Premi de Periodisme Literari de la Universitat Autònoma de Barcelona). I Susana Paz, que exercirà novament de presidenta del jurat, és la responsable de la secció Cultures d'aquest diari.
Amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, Llibres Parcir i Alba Editorial, el certamen literari de Regió7 manté viva la voluntat de fomentar les ganes d'escriure en català. Les històries han de ser originals, en llengua catalana, de com a màxim, 1.500 caràcters de llargada (espais inclosos) i que parlin de les segons oportunitats. El format acceptat és el d'un document d'editor de textos (no arxius tancats tipus PDF) i poden incloure títol del relat, que en aquest cas no compta en els 1.500 caràcters.
D'entre tots els relats presentats, la redacció de Regió7 seleccionarà deu obres que seran considerades finalistes i que tindran totes elles, un petit lot de llibres de premi. Es valorarà la qualitat dels textos, l'originalitat i la correcció lingüística, i quedaran eliminats automàticament els relats que superin els 1.500 caràcters, espais inclosos, o es presentin en un format no vàlid.
El jurat serà l'encarregat d'escollir les tres obres guanyadores, que rebran 200 euros en el cas del primer premi; 150 euros, el segon; i 100 euros, el tercer. A més, totes tres també rebran una subscripció digital anual a Regió7 i un val de compra a la llibreria Parcir de Manresa.
Un cop finalitzat el concurs, deu joves il·lustradors s'inspiraran en els deu textos finalistes per crear dibuixos. Els treballs resultants es podran veure en una exposició itinerant que farà parada en diferents equipaments culturals de la capital del Bages. L'entrega de premis tindrà lloc, juntament amb la inauguració de l'exposició, durant el mes de juny.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013