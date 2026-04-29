Art
La Casa Natal de Dalí exposa un quadre inèdit que va regalar al seu amic, el fotògraf Meli, a canvi d’un retrat del seu casament
La peça, que conserva la família i que conté múltiples referències a la relació entre el pintor i el fotògraf, s’exhibeix ara a la Casa Natal de Dalí, dins de l’exposició Objectiu Meli
Cristina Vilà Bartis
Salvador Dalí i Gala es van casar per l’església al santuari dels Àngels el 8 d’agost de 1958. Només hi van assistir cinc persones, a banda del capellà de Cadaqués, Francesc Vila, que va oficiar el casament. D’aquell esdeveniment privat no se’n van fer fotos, però dos o tres anys després, quan la Diputació de Girona va atorgar una medalla al pintor, Melitó Casals, Meli, va aprofitar una sessió de fotografies a Portlligat, Cadaqués, per fer el que seria el retrat de casament de la parella. Se’ls veu a tots dos somrients davant d’una porta de la casa de Cadaqués i Gala, concretament, sostenint un ram de flors que s’intueix que devien ser naturals.
Jordi Casals, el fill petit del fotògraf, explica que, a l’estudi, el seu pare va retocar el negatiu perquè no es veiés a Dalí part de la medalla. Aquella fotografia la va emmarcar i la va penjar al seu estudi, a Figueres. La va tenir durant més d’una dècada, fins que el 1974, any en què es va inaugurar el Teatre-Museu Dalí, pintor i fotògraf van fer un intercanvi curiós en què van entrar en joc la fotografia i un quadre de Dalí. "No sabem si és que Dalí li va dir que li faria un dibuix i el meu pare, a canvi, li va regalar la fotografia", comenta el seu fill. El més sorprenent és que, fins aleshores, els Dalí no tenien aquella fotografia de casament.
Ara, amb motiu de l’exposició Objectiu Meli, la peça, feta amb tècnica mixta, i aquella fotografia s’han retrobat de nou a la Casa Natal de Dalí, a l’espai de les obres convidades. És una cosa extraordinària perquè, per primera vegada, s’exhibeix al públic aquest regal del pintor al seu amic i, com matisa el periodista Santi Coll, és, segurament, l’única vegada que Dalí, mentre va viure amb Gala, va regalar un quadre a algú. I no es tracta d’una obra qualsevol, sinó d’una peça que va fer especialment per a l’amic. Ho va posar de manifest, divendres passat, la historiadora de l’art i regidora de Cultura de Figueres, Mariona Seguranyes, que va saber veure moltes picades d’ullet de Dalí a Meli: "Es veu el perfil del fotògraf, però li posa uns peus, com si fos una mena d’esfinx, que eren aus que protegien les ciutats".
Seguranyes va anar més enllà, ja que va evidenciar que el perfil de Meli és el que Dalí va pintar el 1973 al sostre del Palau del Vent: "Dalí deia que representaria tots els personatges empordanesos i l’únic que representa és Meli". A l’obra també apareix una oreneta, vinculada al muntatge per a Natura morta vivent (1955), i un cavall per a Sant Jaume el Major. "La peça és un homenatge a la complicitat que tenien fins aleshores, un homenatge que li fa Dalí amb tots els elements fotogràfics que havia anat fent Meli per la seva feina", concloïa l’experta, també sorpresa amb un detall fet per Dalí, una paret de maons que "recorda algun interior del Teatre-Museu".
"Dalí sap que Meli ho entendrà, és el que els uneix a tots dos", conclou. Observant el diàleg entre l’obra i la fotografia, s’han reproduït en grans dimensions dues fotografies que es van fer el dia de l’intercanvi, en què es veu Dalí i Meli encaixant les mans i intercanviant-se els respectius regals. Dos testimonis del fet, Artur Caminada, el xofer del pintor, i Emili Puignau, el contractista que va fer les obres de Púbol, entre altres encàrrecs, i alcalde de Cadaqués.
Subscriu-te per seguir llegint
