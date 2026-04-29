Festival Camins Manresa: "Volem ser el Kursaal d'estiu i jugar a la Champions dels festivals del país"
Per a l'alcalde Marc Aloy, a la ciutat "li mancava un certamen de música de grans dimensions"
La col·laboració entre el consistori i Promo Arts Music està pensada per als propers quatre anys
Les entrades, entre 30 i 75 euros depenent de la ubicació, es posaran a la venda el 5 de maig
"És un projecte que ens fa molta il·lusió i que ve carregat de bones intencions". Xavi Pascual, director del què serà el nou festival d'estiu de la capital del Bages, Camins Manresa, ha explicat avui a la Sala Petita del Kursaal, que el certamen neix amb ambició, la de posar Manresa en el mapa dels grans festivals d'estiu del país o per utilitzar el símil esportiu, "jugar-hi a la Champions". És per això, ha dit Pascual, que el festival manresà seguirà la línia dels certàmens que se celebren a Cap Roig, Sitges, Roses o Puigcerdà, amb "grans artistes actuant en nits d'estiu". A Manresa, del 10 al 18 de juliol, 6 nits de concerts, 3 cada setmana. La primera tanda amb Luz Casal, Joan Dausà i la banda de tribut God Save The Queen; la segona, amb Sergio Dalma, Sopa de Cabra i Rosario. Noms, ha subratllat, que formen un cartell "eclèctic" per tal d'arribar "a diferents públics" i convertir-se en el primer gran festival d'aquest tipus (concebut com un cicle) a la Catalunya central. També, amb un espai per a propostes musicals emergents i del territori a l'espai Village (amb la bagenca Àuria Franch com a primera artista confirmada) i una zona gastronòmica: "Camins no és només música, vol ser una experiència".
Organitzat per Promo Arts Music amb un cost de 900.000 euros, la promotora assumeix la majoria del risc (83%), que es vol cobrir amb taquillatge i patrocinadors, amb Estrella Damm en aquesta primera edició. La col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Manresa es fa a través de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES), que hi aporta 150.000 euros (el 17 %). Camins Manresa agafa en part el relleu del festival Sons del Camí, que aquest any no se celebrarà, per ocupar un espai no cobert: un festival de mitjà format quant a públic, però amb artistes, ha puntualitzat Pascual, que actuen en aforaments molt més grans. Però, diu, aquesta és també la gràcia. La idea és transformar l'exterior del Palau Firal (una plaça dura es miri per on es miri) en una mena d'auditori acollidor, un gran espai escènic a l'aire lliure amb capacitat, inicialment, per a 2.600 espectadors (1.600 a platea i 1.000 més a grada). La intenció, ha explicat Pascual, és que els sis concerts d'aquesta primera edició del Camins es facin amb el públic assegut; si això canvia, aquest any o els posteriors per una alta demanda d'entrades, la platea sense cadires pot acollir unes 3.000 persones: en total, amb una capacitat de 4.000 persones.
ENTRADES
Les entrades d’aquest nou festival es posen a la venda el pròxim dimarts dia 5 de maig a les 8 del vespre al web del festival (www.festivalcamins.cat) i el 6 de maig presencialment a les taquilles del Kursaal. Les entrades valdran, aproximadament, entre 30 i 75 euros, dependent de la ubicació
En la presentació, a la qual han assistit representants del teixit social, econòmic i cultural del territori, que han beneït la iniciativa i la voluntat d'incloure-les en la proposta, s'ha volgut deixar ben clar que Camins Manresa no és cap "bolet", que l'acord per desenvolupar el projecte és, de moment, de quatre anys, i que si es fa a la capital del Bages és pel seu potencial cultural: des del Kursaal ("Volem ser el Kursaal d'estiu") fins a la Casa de la Música o la Fira Mediterrània, a més dels grups musicals (Gossos, Beth, Anaïs Vila...) de la Catalunya central: "Camins Manresa no és una 'rara avis' és una conseqüència de tot el que es fa al territori".
ARTISTES
- Luz Casal (10 de juliol, 22 h). Una de les veus més emblemàtiques i estimades de la música espanyola, presentarà al nou Festival Camins Manresa el seu nou disc Me voy a permitir.
- Joan Dausà (11 de juliol, 22 h). Un dels cantants més estimats i reconeguts de casa nostra, presentarà el seu nou disc Immortals, el cinquè de la seva carrera.
- God Save The Queen (12 de juliol, 22 h). Considerats el millor tribut del món de la banda britànica, presenten un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody,.
- Sergio Dalma (16 de juliol, 22 h). Presentarà Ritorno A Via Dalma, l’àlbum número vint-i-tres de la seva extensa carrera.
- Sopa de Cabra (17 de juliol, 22 h). Celebra el 2026 els seus primers 40 anys d’història amb una gira molt especial que farà parada al festival Camins de Manresa.
- Rosario (18 de juliol, 22 h). La cantant i compositora portarà el seu darrer disc, Universo de Ley, una recopilació dels seus grans èxits tornats a gravar en format duet.
- Espai Village: Àuria Franch (data per confirmar)
- L’artista del Bages inicia ara una nova etapa, apostant amb força per la seva pròpia veu i començant el seu camí com a compositora.
Per a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha subratllat la "profunda il·lusió" que li feia presentar aquest projecte perquè a la ciutat li faltava "un festival de música de grans dimensions", un dels punts clau de la iniciativa és que es tracta d'una "aliança estratègica que uneix la part pública amb la privada", la logística municipal amb el risc econòmic dels «especialistes». Per a la regidora de Cultura, Tània Infante, aquest festival posa Manresa "en el mapa dels festivals grans del país" i neix a "l'estil manresà: amb una fórmula col·laborativa, amb tothom participant del projecte i amb la intenció que perduri en el temps".
