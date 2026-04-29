Quan sortiran les entrades pels concerts del nou festival d'estiu de Manresa?
Les entrades per veure Rosario i Sergio Dalma, entre altres artistes, a "Camins" tindran un preu d'entre 30 i 75 euros
El nou festival Camins portarà a Manresa les actuacions de Rosario, Sergio Dalma, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra i God Save The Queen. L'esdeveniment, que se celebrarà del 10 al 18 de juliol a l’exterior del Palau Firal, posarà les entrades a la venda el pròxim dimarts 5 de maig a les 20 h a través del web oficial del certamen (www.festivalcamins.cat). L’endemà, 6 de maig, també es podran adquirir presencialment a les taquilles del Kursaal. Els preus oscil·laran entre 30 i 75 euros, segons la ubicació dins del recinte, que tindrà capacitat per a 2.600 espectadors.
Sis nits de concerts amb grans noms del panorama musical
El festival proposa sis concerts de gran format repartits en dues setmanes, sempre a les 22.00 h:
- 10 de juliol – Luz Casal
- 11 de juliol – Joan Dausà
- 12 de juliol – God Save The Queen
- 16 de juliol – Sergio Dalma
- 17 de juliol – Sopa de Cabra
- 18 de juliol – Rosario
Cada jornada s’obrirà a partir de les 19 h amb l’espai Village, que inclourà restauració i programació d’actuacions d’artistes emergents.
Un nou festival per a les nits d’estiu a la Catalunya central
Impulsat per Promo Arts Music, Camins neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita de referència de l’estiu a la Catalunya central. El projecte ocupa l’espai que havien deixat altres festivals previs a la ciutat i aposta per un format de concerts a l’aire lliure amb grans noms del panorama estatal i català.
Amb un pressupost d’uns 900.000 euros, el festival compta amb la implicació de les institucions locals i del teixit social i econòmic de Manresa.
