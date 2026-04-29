Espai audiovisual
Roger Coma presenta ‘Català fàcil’, nou programa de 3Cat per fomentar la llengua catalaba
El projecte, format per 58 vídeos curts i 170 ‘reels’ que es basen en els nivells A1 i A2, pretén incorporar nous parlants.
Regió7
La plataforma 3Cat ha presentat aquest dimarts ‘Català fàcil’, un nou espai audiovisual perquè les persones foranes que arriben a Catalunya puguin aprendre català. El programa està format per una sèrie de vídeos curts o esquetxos, conduïts per l’actor Roger Coma, que recreen amb to humorístic situacions quotidianes entre persones de diversos orígens geogràfics, des de la Xina fins al Marroc i França, que arriben a Catalunya i volen aprendre català. El format, que es presenta com una evolució de l’històric ‘Digui, digui...’ -un curs multimèdia estrenat a TV3 el 1984 i impulsat per la Generalitat de Catalunya–, ja està disponible dins de la plataforma de ‘streaming’, en el també acabat d’estrenar apartat 3CatCampus, Instagram i TikTok.
L’objectiu principal del programa és acompanyar els aprenents perquè puguin fer un ús real del català en àmbits com el treball, el barri, l’escola o les activitats d’oci. Per a això, el programa aposta per un to humorístic que normalitza l’error com a part fonamental de l’aprenentatge. "En un context de retrocés de l’ús social de la nostra llengua, hi ha cada vegada més persones a Catalunya que saben català, però cada vegada menys que la utilitzen", ha explicat Rosa Romà, presidenta de 3Cat, en la presentació de ‘Català fàcil’ aquest dimarts a la Biblioteca Jaume Fuster, afegint que la missió de la sèrie és "incorporar nous parlants".
"Aquesta aposta ajudarà a la normalització de la llengua en el seu ús quotidià", ha comentat Romà en l’acte, que també ha comptat amb la presència del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. "Que es parli més el català implica que els que ja ho saben l’utilitzin més, no tinguin vergonya, facin el primer pas –ha comentat Vila– i que la gent que l’està aprenent també es llanci. Començar a parlar una llengua és com començar a nedar o anar amb bicicleta, hi va haver algú que ens va ajudar, vam caure moltes vegades, però vam aprendre".
En aquesta primera etapa, ‘Català fàcil’ presenta una col·lecció de 58 vídeos i 170 ‘reels’, dissenyats per arribar als públics interessats a començar a utilitzar el català de manera progressiva. El projecte es basa en els continguts pedagògics de l’A1 i l’A2 de català i es desplega en tres nivells: Acollida (12 capítols), Iniciació (12) i Base (33, que s’estrenaran a finals de maig). Al llarg dels episodis s’aborden aspectes clau com el lèxic, la pronunciació o els exponents lingüístics, a més de qüestions molt pròpies de l’idioma com l’ús de les hores, els adverbis de temps o les preposicions.
El projecte, coproduït amb Frame CreativeMedia, sota la direcció Pep Antoni Roig, compta amb l’assessorament del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). A més de l’actor Roger Coma, els continguts a les xarxes socials compten amb la participació de la creadora de continguts Blanca Roca i cada episodi incorpora persones de diversos orígens com a referents lingüístics.
Oferta de formació
L’estrena de ‘Català fàcil’ també dona el tret de sortida al 3CatCampus, un espai dins de la mateixa plataforma que neix amb la voluntat de consolidar una oferta de formació digital per al públic adolescent i adult. Aquesta aposta forma part del projecte educatiu de 3Cat i contribueix a l’accés universal i gratuït a continguts en català, a ampliar l’abast a un públic més ampli i divers, a la cohesió social i a la transformació digital. 3CatCampus amplia l’oferta del ja disponible del SuperCampus, que des del maig del 2024 ofereix continguts curriculars en català dirigits a la comunitat educativa, amb un llenguatge audiovisual adaptat als nous hàbits de consum. Des de la seva estrena, acumula 8,6 milions de reproduccions i ja té disponibles més de mil vídeos i àudios.
