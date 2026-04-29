Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en Camins, un nou festival d'estiu
Impulsat per Promo Arts Music, "Camins" es farà del 10 al 18 de juliol a l'exterior de Palau Firal
Amb un pressupost de 900.000 euros, el certamen s'inspira en els festivals d'estiu de la costa
L'espai tindrà una capacitat inicial per a 2.600 persones, 1.600 a platea i 1.000 en grada
Rosario, Sergio Dalma, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra i God Save The Queen. Són els sis noms que protagonitzaran Camins, el nou festival de música que se celebrarà aquest estiu a l'exterior de Palau Firal de Manresa, del 10 al 18 de juliol. Organitzat per Promo Arts Music, que organitza els festivals Acústica, Sons del Món o Strenes, el nou Camins s'inspira en el concepte de festivals d'estiu de la costa i neix amb l'ambició de constituir-se en la cita musical de referència de les nits d’estiu de la Catalunya Central.
El nou festival, del quual és previst que se'n facin quatre edicions, substitueix el Sons del Camí, que organitzava directament l'Ajuntament i que l'any passat va arribar a la dotzena edició i se celebrarà en el mateix espai del desparegut Vibra -després Flames- nascuts en pandèmia. La presentació s'ha fet aquest migdia al Kursaal amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la regidora de Cultura, Tània Infante i el director del nou certamen, Xavi Pascual (Figueres, 1976), responsable de Promo Arts Music, que també porta el management de Sopa de Cabra i Joan Dausà.
Escenari: Exterior del Palau Firal
Els concerts tindran com a escenari l’exterior del recinte del Palau Firal de Manresa, durant sis nits: 10, 11 i 12 juliol i 16, 17 i 18 de juliol. Serà un espai a l’aire lliure on cada dia s’oferirà el concert de gran format, a partir de les 10 de la nit amb seients per a 2.600 espectadors, 1.600 a platea i 1.000 en una grada i comptarà amb un espai de restauració i gastronomia, amb un escenari on es programaran actuacions per donar a conèixer l’escena musical emergent, que obrirà portes a partir de les 7 de la tarda.
Pressupost i entrades
El cost del festival serà aproximadament de 900.000 € que assumeix en el 83% la promotora, que espera compensar amb la venda d'entrades i patrocinadors (de moment Estrella Damm). L'Ajuntament de Manresa i de Manresana d’Equipaments Escènics col·laboren aportant el 17% del pressupost (150.000 euros). Les entrades d’aquest nou festival es posen a la venda el pròxim dimarts dia 5 de maig a les 20.00h del vespre al web del festival (www.festivalcamins.cat) i el 6 de maig presencialment a les taquilles del Kursaal.
Les entrades valdran entre 30 i 75 euros, dependent de la ubicació.
Teixit ciutadà
Com ha explicat avui Pascual, el nou festival ha arribat a acords amb bona part del teixit d’entitats de la ciutat que avui han estat representats en la presentació de Camins. En aquesta primera edició s’han tancat acords de col·laboració amb entitats esportives com el Baxi Manresa, amb el teixit del comerç de la ciutat a través de la Unió de Botigueres i Comerciants de Manresa (UBIC), amb les entitats empresarials del Bages a través de Pimec Catalunya Central i la Cambra de Comerç de Manresa, amb entitats socials com Ampans, amb entitats musicals i culturals, com Cases de la Música, el Galliner i Victori Produccions, o amb el Consell Regulador DO Pla de Bages.
Els protagonistes
Luz Casal (10 de juliol, 22 h)
Una de les veus més emblemàtiques i estimades de la música espanyola, presentarà al nou Festival Camins Manresa el seu nou disc Me voy a permitir. L’artista gallega oferirà les seves noves cançons sense oblidar els seus grans clàssics. Reconeguda internacionalment per temes com Piensa en mi o Un año de amor, i pionera del rock en espanyol, Luz Casal ha publicat una vintena de discos al llarg de quaranta anys de trajectòria.
Joan Dausà (11 de juliol, 22 h)
Un dels cantants més estimats i reconeguts de casa nostra, presentarà el seu nou disc Immortals, el cinquè de la seva carrera. El concert comptarà amb una posada en escena a nivell tècnic i visual a l’alçada de les grans ocasions, i suposarà un salt endavant en la carrera professional de l’artista. La nova gira de Joan Dausà és una de les més esperades del panorama musical català, després de quasi dos anys sense oferir concerts de gran format.
God Save The Queen (12 de juliol, 22 h)
Considerats el millor tribut del món de la banda britànica, presenten un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody, una obra mestre que va revolucionar la història del rock. La banda argentina presentarà aquest cop un renovat xou a través de tota la discografia de Queen, des dels primers himnes fins als moments més icònics de la seva última etapa. No hi faltaran cançons com We Will Rock You, Don't Stop Me Now, We Are The Champions o Radio Gaga.
Sergio Dalma (16 de juliol, 22 h)
Presentarà Ritorno A Via Dalma, l’àlbum número vint-i-tres de la seva extensa carrera. La seva veu torna a Itàlia, un cop més, per retre homenatge a la música d’alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya, viatjant al llarg de diverses dècades, gèneres i estils. Les cançons del seu nou disc i les clàssiques que l’han acompanyat durant tots aquests anys s’uniran en el repertori d'aquest artista que suma trenta-sis anys de carrera.
Sopa de Cabra (17 de juliol, 22 h)
Una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català, celebra el 2026 els seus primers 40 anys d’història amb una gira molt especial que farà parada al festival Camins de Manresa. Moltes de les seves cançons s’han convertit en himnes intergeneracionals i han format part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades.
Rosario (18 de juliol, 22 h)
La cantant i compositora Rosario presentarà el seu darrer disc, Universo de Ley, una recopilació dels seus grans èxits tornats a gravar en format duet amb grans figures mundials de la música hispana, com Alejandro Sanz i Sebastián Yatra. La gira, que porta el mateix títol del disc, és un nou espectacle que celebra trenta anys de carrera.
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana