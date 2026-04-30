Cinc curiositats del nou festival Camins: De la 'culpa' de Lax'n'Busto als sis 'Kursaals' de Sergio Dalma
L'èxit del concert de la banda d'El Vendrell, que va omplir amb 4.000 persones l'exterior del Palau Firal el juliol passat, va servir de punt d'inflexió per rumiar un nou certamen
Rosario, Sergio Dalma, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra i God Save The Queen protagonitzaran Camins, el nou festival de música que se celebrarà aquest estiu a l'exterior de Palau Firal de Manresa, del 10 al 18 de juliol i que ahir es va presentar a Manresa. Organitzat per Promo Arts Music, que organitza els festivals Acústica, Sons del Món o Strenes, el nou Camins s'inspira en el concepte de festivals d'estiu de la costa i neix amb l'ambició de constituir-se en la cita musical de referència de les nits d’estiu de la Catalunya Central. Vols saber-ne una mica més?
-Quin és l'origen de Camins Manresa?
-Una conversa de cafè el passat setembre entre l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i Xevi Victori, de la manresana Victori Produccions, amb qui el consistori ha treballat al llarg dels anys en l'organització de concerts multitudinaris a la capital del Bages, va donar peu a plantejar la possibilitat d'organitzar un festival de més envergadura a la ciutat. El punt d'inflexió va ser l'èxit del concert de Lax'N'Busto, que va omplir amb 4.000 persones l'exterior del Palau Firal de Manresa, una actuació del festival Sons del Camí del passat juliol vehiculada a través de Victori Produccions. El manresà va ser qui va posar en contacte el consistori amb l'empresa figuerenca Promo Arts Music, la productora que organitza Camins i que assumeix el 83% del cost del certamen.
-Per què el nom de Camins?
-Per la situació geogràfica de Manresa, una cruïlla, un nus de comunicacions, un eix... Com explica Xavi Pascual, director del nou festival i de Promo Arts Music, cruïlla ja dona nom a un altre festival, nus té "connotacions negatives", així que Camins. El nou certamen agafa en part el relleu del festival Sons del Camí, que aquest any no se celebrarà, per ocupar un espai no cobert. Camins és, també, un dels temes estrella de Sopa de Cabra, que actua al festival.
-Per què el preu de les entrades oscil·larà entre 30 i 75 euros?
-Els preus per veure Rosario, Sergio Dalma, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra i God Save The Queen oscil·laran entre els 30 i els 75 euros, depenent de la ubicació, "com passa en la majoria de festivals", explica Pascual. Les entrades es podran comprar a partir del dimarts 5 de maig a la web del festival: www.festivalcamins.cat, i el dia 6, presencialment, a la taquilla del Kursaal.
-Qui és l'aforament màxim per concert?
-El màxim per concert serà de 4.000 persones. Però, inicialment, a l'exterior del Palau Firal es vol crear un espai escènic a l'aire lliure amb capacitat per a 2.400 espectadors que veuran els concerts asseguts: 1.600 a platea i 1.000 més a grada. Si la venda d'entrades ho demana, la platea pot arribar a encabir, sense cadires, 3.000 persones.
-Vols saber quin dels artistes de Camins ha omplert sis vegades el Kursaal?
-Sergio Dalma. El cantant de Sabadell ha actuat sis vegades al Kursaal, la darrera l'any passat i, en totes, va exhaurir entrades. En l'última visita va despatxar 800 tiquets a 60 i 70 euros en menys de dos dies. El 2011, per exemple, va esgotar el paper en dues hores i el 2015 el cantant melòdic va superar la seva pròpia marca: 803 localitats exhaurides en 20 minuts.
