La reina Sofia inaugura una gran exposició de Zurbarán a la National Gallery de Londres
L’exposició, organitzada per Iberdrola en el seu 125è aniversari, és la primera dedicada a Zurbarán al Regne Unit i es podrà veure fins al 23 d’agost
La reina Sofia va ser present aquest dimecres a l’acte oficial d’inauguració de la nova exposició del pintor espanyol Francisco de Zurbarán (1598-1664) a la National Gallery de Londres, que obre les portes al públic aquest 2 de maig. Amb un vestit jaqueta de color beix amb detalls a les mànigues, la monarca emèrita d’Espanya va ser rebuda a la seva arribada a la galeria londinenca pel director de la National Gallery, Gabriele Finaldi.
A l’acte també hi va assistir l’ambaixadora d’Espanya al Regne Unit, Emma Aparici, que va dedicar unes paraules d’agraïment a la reina Sofia: “La seva presència aquesta nit ens honra profundament i subratlla el significat d’aquesta ocasió”.
“Al llarg dels anys, ha mostrat un suport inquebrantable a la projecció global de la cultura espanyola, i la seva presència aquesta nit n’és el testimoni més clar”, va afegir.
Ignacio Galán, president d’Iberdrola, va acompanyar la reina Sofia en la inauguració de l’exposició. Amb motiu de la celebració del 125è aniversari d’Iberdrola, la companyia, a través de la seva filial ScottishPower, s’ha associat amb la principal pinacoteca britànica per organitzar la primera exposició al Regne Unit dedicada a l’obra del gran pintor espanyol.
“Bellesa extraordinària”
Aparici va assegurar que la relació entre Espanya i el Regne Unit és una de les “més antigues i més intenses” de la història europea, amb vincles diplomàtics que abasten més de 500 anys, i va comentar que l’exposició sobre Zurbarán és el resultat del “triomf de la diplomàcia a través de l’art”.
Per la seva banda, Finaldi va ser l’encarregat de pronunciar el discurs final, en què va elogiar la “bellesa extraordinària” de les obres del pintor espanyol i com, més de quatre segles i mig després de la seva creació, les seves pintures continuen “activant els nostres sentits, connectant amb les nostres emocions i aguditzant la nostra percepció”.
Un cop dins de la mostra dedicada a Zurbarán, la reina Sofia es va mostrar atenta i receptiva a les explicacions dels comissaris de l’exposició, Daniel Sobrino i Francesca Whitlum-Cooper, mentre recorria cadascuna de les sales.
En concret, es va aturar davant del retrat de Santa Casilda (1635), mentre li explicaven com l’oli va servir d’inspiració a dissenyadors com Cristóbal Balenciaga; i va observar de prop un dels pocs bodegons coneguts de Zurbarán, ‘Natura morta amb llimones, taronges i una rosa’ (1633), abans d’arribar a una de les peces més preuades de la mostra, el famós ‘Agnus Dei’ procedent del Museu del Prado (1630).
L’exposició monogràfica sobre Zurbarán, que s’estrena a Londres abans de passar pel Louvre de París i l’Institut d’Arts de Chicago, és la primera dedicada a l’autor al Regne Unit i estarà disponible a la National Gallery de la capital britànica fins al pròxim 23 d’agost.
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- ¿Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Barcelona i Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- «Ens van ensenyar l’Anella Verda de Vitòria i vam dir: per què no ho portem a Manresa?»