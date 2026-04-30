El teatre Conservatori estrenarà el diumenge 10 de maig el documental "De la sala Loyola al teatre Kursaal"
Impulsat amb motiu del 30è aniversari d’El Galliner, el treball és una conversa entre els activistes culturals manresans Joan Morros i Ramon Fontdevila
Les invitacions gratuïtes per a l'estrena ja estan pràcticament exhaurides i s'ha programat una segona sessió per al dilluns 11 de maig a la tarda
Regio7
"De la sala Loyola al teatre Kursaal". És el títol del documental que s'estrenarà el pròxim diumenge 10 de maig al al teatre Conservatori. El treball té com a fil conductor una conversa distesa entre els activistes culturals manresans Joan Morros i Ramon Fontdevila, acompanyada de fotografies i vídeos d’arxiu a partir dels anys 60 -quan es va inaugurar la sala Loyola- fins a l’actualitat. La projecció d’estrena -amb invitacions pràcticament exhaurides- es farà a les 11 del matí i l’acte serà presentat pel periodista manresà Xavier Domènech. El passi es repetirà el dilluns 11 de maig a les 6 de la tarda, també al Conservatori.
La idea del documental va sorgir arran dels 30 anys de la creació de l’Associació cultural El Galliner, nascuda el 1995, amb l’objectiu d’explicar l’origen de la manera particular que ha tingut l’entitat de responsabilitzar-se de la programació. Primer de teatre i dansa al teatre Conservatori i des de la reinauguració del Kursaal, l’any 2007, de tota la programació municipal d’arts escèniques i música al teatre Kursaal, al teatre Conservatori i a l’Espai Plana de l’Om.
La gravació, el muntatge i l’edició del documental "De la sala Loyola al teatre Kursaal" ha anat a càrrec de l’Isabel Casanovas i el Jaume Ferrer, amb guió elaborat per l’Àngels Fusté i la Rosa Clarena, i es vertebra en una conversa gravada en dos escenaris: una primera part al Museu del Barroc de Catalunya -espai on hi havia hagut la Sala Loyola- i una segona part, a l’escenari del teatre Kursaal. El documental també ha tingut la col·laboració de Sílvia Sanfeliu, Joan Closas i Jordi Mira.
L’accés a les projeccions del documental és gratuït. Només cal recollir una invitació numerada a les taquilles del Kursaal o bé per internet a www.kursaal.cat.
Una manera de programar que ve de lluny
El documental recull l’etapa que va des de la construcció de la Sala Loyola l’any 1960 en l’espai on hi havia hagut l’Església de Sant Ignasi i que va ser derruïda durant la guerra civil, fins a l’actualitat del teatre Kursaal que, al llarg de prop de 20 anys, s’ha convertit en un referent cultural no només a la Catalunya central. Al llarg de prop de 90 minuts, Ramon Fontdevila i Joan Morros van explicant el paper d’entitats com Rialles, Tabola, Bloc i El Galliner en la vida cultural manresana i, especialment, en la part escènica en els darrers 50 anys. Ho fan repassant la història, des del seu punt de vista i les seves experiències personals explicant una manera de funcionar d’aquestes entitats, amb curiositats i anècdotes, algunes de les quals seran segurament inèdites.
La conversa està documentada amb fotografies, cartells, vídeos... que van ser recollits per l’elaboració Kursaal, el llibre i també per l’edició del documental Kursaal: La força de la gent que es va poder veure a l’espai Sense ficció de TV3 l’any 2018.
Subscriu-te per seguir llegint
