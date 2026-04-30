Valentí Torra Bitlloch dona al Museu de Manresa una pintura barroca procedent de l'antiga església de Sant Pere Màrtir
Del segle XVII, l'obra destaca per la seva representació de Sant Vicenç Ferrer, membre insigne de l'Orde dels Predicadors
Regio7
L'Ajuntament de Manresa, a través del Museu de Manresa – Museu del Barroc de Catalunya, ha rebut avui una donació artística de Valentí Torra Bitlloch: es tracta d'una pintura barroca del segle XVII, amb una representació de Sant Vicenç Ferrer, d'autor desconegut. Aquesta peça revesteix una importància històrica singular, ja que formava part de l’església de Sant Pere Màrtir, un dels temples més representatius de la història de la ciutat, ubicada a l’actual plaça de Sant Domènec i destruïda durant la Guerra Civil. Fou en aquell escenari de conflicte quan la família salvà la pintura de la destrucció.
L'acte de signatura d'aquesta donació s'ha formalitzat amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, del senyor Valentí Torra Bitlloch i la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante Martínez. Han estat presents en l’acte de signatura la senyora Providència Borràs Marimon i el gerent de Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires, SA (MATMUSA), Jordi Serra Morales. Totes les parts han expressat la seva satisfacció per aquesta col·laboració, que no només enriqueix el patrimoni artístic de la ciutat, sinó que esdevé una aportació fonamental per al coneixement de les obres de l’època del barroc i del llegat cultural manresà.
L'obra, una pintura sobre tela de 67 x 50 cm, destaca per la seva representació de Sant Vicenç Ferrer, un dels membres més insignes de l'Orde dels Predicadors (dominics). Reconegut per la seva profunda tasca doctrinal i la seva rellevància com a gran orador, la seva figura està estretament lligada a la història del convent de Sant Domènec i l'església de Sant Pere Màrtir, on se li professava una notable veneració.
