Dues bagenques creen un conte infantil pensat per "acompanyar els petits en el descobriment del món i de les paraules"
El Papalló i les paraules que volen presenta personatges inclusius amb els que els infants es puguin sentir identificats
Les bagenques Maria Castías i Íngrid Palacios, també coneguda pel seu nom artístic d'il·lustradora, Liomental, han creat el Papalló i les paraules que volen, un conte infantil que pretén "acompanyar els petits en el descobriment del món i de les paraules". Per això, el llibre està basat en "moments reals que he compartit amb els meus alumnes", explica Castías, l'autora, que és mestra d'infantil i primària. El llibre busca finançament a través de la pàgina web d'Edita.
El personatge del Papalló està pensat i dissenyat perquè molts nens s'hi puguin sentir identificats. Palacios, la il·lustradora, explica que "és imperfecte, porta ulleres, té un ull tapat per representar l'ull gandul i fins i tot porta un una tireta al genoll d'haver caigut el pati, com qualsevol infant". El llibre també se centra molt en la inclusivitat a través dels detalls, per exemple, en una de les pàgines apareix un "gronxador adaptat per infants de mobilitat reduïda", així normalitzant la presència d'aquests elements.
La finalitat del compte és fomentar "l'educació emocional" als infants des de ben petits, per això tracta temes com "l'empatia, comunicar-se amb respecte, aprendre les emocions", promovent així valors com el "respecte, l'amabilitat i la consciència del llenguatge". A més amb aquest conte es pretén crear una mena d'espai de diàleg entre "l'escola i la casa", ja que està pensat, també per a la lectura en família "o per ser un compte abans d'anar a dormir".
Actualment, el projecte està rebent finançament a través de micromecenatge. Es troben al 84 % dels 5.615 € necessaris per a tirar endavant el projecte, un procés que afirmen que no ha estat fàcil, ja que molta gent "no entenia que amb la col·laboració rebrien un llibre". Tot i això, amb l'ajuda d'un compte d'Instagram han aconseguit arribar al públic i situar-se percentatge que estan avui. A més, destaquen que hi ha acabat col·laborant molta gent i s'ha convertit en un projecte "molt bonic perquè la gent hi ha confiat molt".
L'origen del projecte
El naixement del llibre i el seu personatge va començar amb la Maria Castías, una mestra d'educació infantil i primària amb menció anglesa de Sant Fruitós. Afirma que "li agraden molt els reptes" i que sent una "gran passió pels infants i encara més per acompanyar-los en el seu creixement i aprenentatge a través d'històries i contes". Arran d'això, va tenir la idea de crear aquest conte i de mica en mica el va anar escrivint i ho va presentar a l'editorial El Cep i la Nansa. Allà li van oferir diverses il·lustradores, però ella va voler buscar a algú del Bages i va pensar en l'Íngrid Palacios a la qual ja seguia a través de les xarxes on és coneguda com a Liomental.
Per la seva banda, Palacios, una il·lustradora de Navarcles, en rebre la proposta va veure que es tractava d'un "projecte molt bonic" i que li "encaixava" i li va proposar de veure's perquè li expliqués el projecte. A partir d'allà van començar a crear el llibre i van acabar desenvolupant "una amistat". "Som persones que volem lluitar fins al final, que som molt productives", expliquen, i arran d'això van aconseguir entre les dues crear el personatge del Papalló i la història que presenta el conte.
