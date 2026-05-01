El grup finlandès Sanoma compra la històrica editorial Vicens Vives
L’empresa catalana, un dels principals proveïdors de contingut educatiu a Espanya, va tancar el 2025 amb unes vendes que van ascendir a 29 milions d’euros.
David Morán
El grup finlandès Sanoma, propietari des del 2021 de Santillana España, ha adquirit l’editorial catalana Vicens Vives, un dels principals proveïdors de contingut educatiu a Espanya, segons va confirmar ahir en un comunicat la companyia, un dels principals grups mediàtics i educatius d’Europa. El valor de l’empresa catalana, les vendes de la qual el 2025 van pujar a 29 milions d’euros, és de 40 milions d’euros, segons va detallar Sanoma. El preu de compra, però, no va transcendir.
En declaracions facilitades per la companyia nòrdica, el seu president i CEO Rob Kolkman va assegurar que l’operació consolida la seva posició de "lideratge al mercat d’Espanya", on, va afegir, "continuen veient un gran potencial impulsat pel nou cicle de finançament del currículum en curs 2026-2027 i la creixent demanda d’aprenentatge personalitzat". "Aquesta adquisició s’alinea amb la nostra estratègia de creixement del nostre negoci d’educació K-12 (dels 5 als 18 anys) als països on ja operem i de consolidació de la nostra sòlida base", va defensar Kolkman.
El 2021, Sanoma ja va comprar Santillana España, fins aleshores propietat de Prisa, per 465 milions d’euros, i es va convertir en peça clau en la producció i edició de material escolar i llibres de text a Espanya. En aquell moment, Kolkman ja va anunciar la seva intenció d’"incrementar el seu impacte en el sector educatiu europeu", previsió que es compleix ara amb l’adquisició de la que era l’última editorial independent de capital íntegrament espanyol. S’espera que els prop de 250 empleats amb què actualment compta la companyia catalana s’integrin a Sanoma Learning, divisió educativa de l’empresa finlandesa.
Fundada a Catalunya el 1961 per Pere Vicens, fill de l’historiador Jaume Vicens i de l’editora Roser Rahola, Vicens Vives s’ha consolidat en les últimes dècades com el gran proveïdor espanyol de continguts educatius per a primària i secundària. Durant anys, Rahola, vídua de Jaume Vicens i fundadora amb ell de l’editorial Teide, es va encarregar personalment de tractar amb el Ministeri d’Educació així com de liderar l’aparell comercial de l’empresa.
Durant tot aquest temps, l’editorial no només ha renovat el llibre de text: ha passat de despatxar manuals de geografia, història, ciències i filosofia a implantar un sistema de copilotatge amb IA que assisteix els professors a l’hora de preparar les classes i lidiar amb tasques administratives. Segons dades de la mateixa editorial, Vicens Vives està present en més del 80% dels centres educatius d’Espanya, suma més de sis milions d’usuaris entre el seu alumnat i compta amb prop d’un milió de llicències digitals actives. Així mateix, l’empresa té una presència notable a Llatinoamèrica, amb delegacions a Xile, Colòmbia, Mèxic i el Perú.
Primària i secundària
El 2023, la companyia catalana va presentar un ero que va afectar 68 treballadors, el 21% de la plantilla, motivat per, entre altres coses, "el retard en la publicació de la nova llei d’educació, la LOMLOE, el descens de la demanda i un retrocés del sector". Ara, l’oferta de productes de l’editorial catalana complementa l’oferta actual de Sanoma Learning, tant impresa com digital, en el mercat educatiu espanyol per a primària i secundària a través de la seva filial local, Santillana.
El grup mediàtic Sanoma opera a tot Europa i compta amb prop de 5.000 professionals. El 2025, les seves vendes netes van pujar a aproximadament fins a 1.300 milions d’euros.
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- ¿Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Barcelona i Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- «Ens van ensenyar l’Anella Verda de Vitòria i vam dir: per què no ho portem a Manresa?»