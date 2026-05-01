El Teatre Conservatori de Manresa esdevé l’epicentre de la dansa tradicional

L'espai escènic va acollir dos esdeveniments emblemàtics: la 35a Oreneta Infantil i Juvenil i la 46a Roda d’Esbarts Catalònia Infantil i Juvenil

El Teatre Conservatori esdevé l’epicentre de la dansa tradicional

El Teatre Conservatori esdevé l'epicentre de la dansa tradicional / Casal Cultural Dansaires Manresans

Regió7

Manresa

El Teatre Conservatori de Manresa va esdevenir l'epicentre de la dansa tradicional catalana amb la celebració de dos esdeveniments emblemàtics: la 35a Oreneta Infantil i Juvenil i la 46a Roda d’Esbarts Catalònia Infantil i Juvenil. L'acte va estar organitzat pel Casal Cultural Dansaires Manresans. 

L'Oreneta és una cita ja consolidada en el calendari cultural manresà. Si per la Festa Major són els adults els qui protagonitzen aquesta tradició, a la primavera el protagonisme recau en les seccions infantils i juvenils, que fan possible que la dansa continuï viva i amb un relleu generacional assegurat. 

La Roda d’Esbarts Catalònia és una iniciativa que permet als infants i joves dansaires de Catalunya actuar en diferents poblacions, creant una xarxa de col·laboració i aprenentatge compartit. En aquesta edició, han acompanyat als amfitrions l’Agrupació Cultural i Dansaire del Pla del Penedès, l’Esbart Arrels de Lleida i l’Esbart Dansaire de Granollers. 

L'acte va esdevenir una celebració col·lectiva de la identitat catalana. Durant el discurs de cloenda, Dolors Jané, presidenta del Casal Cultural Dansaires Manresans va posar en valor la il·lusió dels més joves com a "present i futur de la nostra cultura" i va agrair tant als esbarts participants com al públic haver contribuït a fer possible la jornada.  

El Teatre Conservatori de Manresa esdevé l’epicentre de la dansa tradicional

El Teatre Conservatori de Manresa esdevé l’epicentre de la dansa tradicional

