Música
«LFD», una organització nascuda al Bages, amb projecció estatal
L'Àlex Soto i l'Aleix Salazar, dos joves de Sant Joan de Vilatorrada, van iniciar el 2017 un ambiciós projecte amb l'objectiu de donar oportunitats als artistes urbans amb una competició musical que va començar a la comarca i que aquest any ha saltat a l'estat
Pau Navarro Freixes
L’Àlex Soto i l’Aleix Salazar, dos joves de Sant Joan de Vilatorrada, van iniciar l’any 2017 un ambiciós projecte. Amb l’objectiu de donar oportunitats als artistes urbans, van crear la LFD League, una competició musical que va començar al Bages i que aquest any ha engegat una gira per l’estat. Però, com comença tot?
Quan era adolescent, l’Àlex Soto, de 24 anys, va començar participant en les conegudes «batalles de freestyle», tornejos eliminatoris on dues persones s’enfronten improvisant rimes sobre un ritme de rap davant d’un jurat que decideix qui passa de ronda. «En aquell moment estava de moda i era divertit, vaig conèixer molta gent que avui considero amics, però amb el temps cada cop hi havia menys participants i la cultura urbana va anar evolucionant», explica. Tot i no participar, l’Aleix Salazar, també de 24 anys i amic de l’Àlex des de l’escola, l’acompanyava. Van acabar formant part del mateix cercle d’amistats, tots connectats per l’afició a la música urbana.
Però, subratllen, tot i que a la comarca «hi havia gent amb molt talent per a la música, també hi havia molt poques oportunitats per donar-se a conèixer». Així, l’any 2017 van decidir muntar la seva pròpia organització per fer esdeveniments de «freestyle», la LFD League. «Volíem organitzar les nostres pròpies batalles amb amics i coneguts, conèixer gent nova amb gustos similars i expandir aquesta cultura», afirmen els creadors.
Batalles de cançons
Amb el pas del temps, tot i tenir cert èxit a la comarca, es va començar a «perdre l’interès en el ‘freestyle’». Això, sumat a la pandèmia i a les limitacions posteriors a l’hora de reunir a persones va portar els dos santjoanencs a decidir que era el moment de rumiar un canvi. El 2022 van estrenar un format que ja estava donant resultats a l’àrea de Barcelona: les «batalles de cançons». En aquest cas, explica Salazar, «el gènere musical és indiferent, pots venir amb una guitarra o un calaix flamenc, l’única condició és que facis música en directe i a l’aire lliure». Els artistes s’apunten al torneig, amb rondes eliminatòries, canten una cançó pròpia del seu repertori i un jurat decideix qui passa fins a arribar a la ronda final de la qual en surt un guanyador.
La primera prova del nou format es va celebrar a Manresa. «Al principi funcionava pel boca-orella i per les xarxes, i tot i que no teníem gaires seguidors, venia força gent de lluny a participar en els tornejos i això ens va obrir les portes a muntar actes més enllà de la comarca», remarca Soto, com a responsable de les xarxes.
«El nostre somni és arribar a Sud-amèrica, on la cultura urbana mou molta gent»
En aproximadament un any, la LDF League ja es movia per Sabadell, Mataró, Barcelona, Badalona i Tarragona, amb un gruix considerable tant de públic com de participants. I, apunta Salazar, «artistes que van participar en les primeres edicions de la LFD League han aconseguit reconeixement estatal, participant en festivals de música urbana com el Madrid Salvaje o el Rocanrola. Saber que van començar amb nosaltres i que actualment poden viure de la música, ens omple d’orgull».
I de mica en mica, expliquen, els parcs on muntaven els torneigs s’omplien cada vegada amb més participants. Creixien les xarxes socials i l’ambició i la motivació. L’arribada del seu primer patrocinador els va portar a organitzar un projecte més gran: el LFD Tour, una gira per diferents ciutats d’Espanya, organitzant batalles de cançons amb participants de les mateixes ciutats que visitaven i també amb artistes de la zona de la Catalunya central. Bilbao, Logronyo, Almeria, Barcelona i Castelló són algunes de les poblacions que han visitat fins al moment, amb cada vegada més públic i més visites a les seves xarxes socials.
El punt d'inflexió
El punt d’inflexió de la gira va ser a Alacant, on van aconseguir el seu vídeo més famós, amb 3,5 milions de visites entre Instagram i TikTok. En ell, una noia canta una cançó de caràcter polític i reivindicatiu que va republicar el diputat d’ERC Gabriel Rufián al seu perfil de X. «Ja teníem vídeos virals abans, però aquest ho va canviar tot, vam arribar als 15.000 seguidors a Instagram i als 20.000 a TikTok». La gran visibilitat va fer, continua Salazar, que «ens truquessin de ciutats diferents per portar el nostre projecte; això ens va motivar encara més».
De cada ciutat que visiten en la gira surt un guanyador que es classifica per a la gran final, a Barcelona, amb viatge i allotjament inclosos. El guanyador rep un premi econòmic i una gravació professional i en aquesta gran final hi figuren diversos noms provinents de tot el país, però també de la Catalunya central. La pròxima parada de la gira, pero, és a Madrid el 23 de maig, on ja han batut el rècord d’inscripcions i apunta que serà el torneig més gran fins al moment.
Però no es volen aturar. «El nostre somni és poder organitzar un esdeveniment a Sud-amèrica, perquè la cultura urbana allà mou a molta gent, i ja hem establert algun contacte», confessen els dos santjoanencs.
