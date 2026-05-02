Entrevista
Máximo Pradera: «Cap republicà va sortir guanyant de la Guerra Civil i en canvi molts rebels es van enriquir, començant per Franco»
Un besavi seu va teoritzar el franquisme ‘avant la lettre’. Un avi va ser cofundador de la Falange Española. Els seus oncles Rafael i Chicho Sánchez Ferlosio van ser puntals de l’antifranquisme cultural. El seu pare va tenir un paper clau en la Transició com a editorialista i analista d’‘El País’. El periodista, escriptor i musicòleg Máximo Pradera (Madrid, 1958) recorre el seu influent i contradictori llinatge en ‘Memorias de un nieto confuso’ (Navona)
Ramón Vendrell
Presenta el seu besavi Víctor Pradera com «un dels ideòlegs fonamentals del tradicionalisme espanyol i una referència intel·lectual indiscutible del franquisme», i al seu avi Rafael Sánchez Mazas, com a «cofundador de la Falange Española i coautor de la lletra del ‘Cara al sol’». Si tinguessin un carrer o una estàtua dedicats a Espanya, ¿estaria a favor que els hi retiressin?
No l’haurien de tenir. Estan massa lligats al franquisme. Bé és cert que són personatges de diferent mena. Víctor Pradera va destacar com a ideòleg franquista, mentre que Rafael Sánchez Mazas va tenir un passat falangista, però a l’acabar la guerra es va desvincular aviat de Franco i de la política i es va dedicar a escriure poesia i novel·la i a gaudir dels diners. Que no havia robat, sinó heretat. Crec que el meu avi Rafael donava nom a un parc a Bilbao [de fet, a un passeig al parc de Doña Casilda Iturrizar, que li va ser retirat el 2014]. Aquest potser l’hauria deixat en honor a la seva part artística. Sempre m’ha recordat el doctor Hannibal Lecter, un monstre, però al mateix temps capaç de tocar les ‘Variacions Goldberg’.
Sembla que considera més nociu Víctor Pradera que Rafael Sánchez Mazas.
De ‘Soldados de Salamina’, de Javier Cercas, es desprèn que Sánchez Mazas va ser el gran ideòleg de la Guerra Civil. La novel·la ve a dir que, sense ell, la Falange no hauria tingut base ideològica i Franco no hauria sabut com justificar l’aixecament. Sentint-me molt culpable, perquè al cap i a la fi era com si un de la meva estirp hagués causat el conflicte més esborronador d’aquest país, vaig consultar el meu pare, que era amic de Cercas i havia conegut bastant íntimament el meu avi, el seu sogre. Em va dir que era una llicència literària de Cercas. Sánchez Mazas va aportar efectivament coses a la Falange i va escriure articles molt sinistres perquè s’alcés l’Exèrcit, però la revolta militar s’hauria produït sí o sí sense les seves contribucions piròmanes, perquè l’objectiu era la defensa dels privilegis amenaçats per la República.
¿Víctor Pradera va tenir més influència?
El meu besavi no cridava a la Guerra Civil i va ser afusellat l’estiu del 36, així que poc va fer en la guerra. Però va dotar de suport ideològic el franquisme sense voler-ho. Franco es va apropiar de l’Estat Nou que predicava en els seus escrits i li va prologar la recopilació de les seves obres completes. El 1949, el va nomenar comte de Pradera a títol pòstum.
Sona una mica a Chiquito de la Calzada.
Totalment. El meu cosí, quan va heretar el títol, fins i tot va fer imprimir targetes en què es presentava com a comte de Pradera. Ostres, quina vergonya. En la neteja que ha fet l’esquerra de títols nobiliaris concedits per Franco, un dels deu que han quedat és el de comte de Pradera, potser perquè no està tan associat a la rebel·lió militar com altres títols que va atorgar Franco.
¿Li sembla encertat el títol ‘1936. La guerra que vam perdre tots’ per a les polèmiques jornades dirigides per Arturo Pérez-Reverte per recordar l’inici de la Guerra Civil?
Em sembla pèssimament enfocat. La Guerra Civil s’ha disfressat de croada religiosa per combatre l’ateisme, el bolxevisme i la conspiració judeomasònica, però en realitat va ser una defensa dels privilegis i dels diners, un saqueig disfressat de croada religiosa. Cap republicà va sortir guanyant de la Guerra Civil i en canvi molts rebels, militars i civils es van enriquir, començant pel mateix Franco. No crec que aquests perdessin res. A l’acabar la guerra, Getúlio Vargas, president del Brasil, va enviar a l’Estat espanyol una gran quantitat de cafè com a ajuda humanitària. Però, com que Franco s’identificava amb l’Estat a la manera de Lluís XIV, es va quedar el cafè, el va vendre i va fer la seva primera gran fortuna.
¿Com es va produir el gir dels quatre germans Sánchez Ferlosio, entre ells la seva mare, Gabriela, i del seu pare, Javier Pradera, cap a l’esquerra clandestina? Alguns d’ells van militar en el Partit Comunista Espanyol.
Et puc explicar el gir del meu pare, perquè m’ho va explicar moltes vegades. Ell era un falangista tebi, en el sentit que estava en el sindicat de dretes que hi havia llavors a la universitat. Un estiu va anar de treballs universitaris a Las Hurdes, a ajudar en la reconstrucció d’Espanya, i al veure’s confrontat amb una misèria que sobrepassava ‘Los santos inocentes’, va viure una espècie d’epifania. Allò no era culpa del bàndol republicà, sinó de l’espoli franquista. El nivell de desigualtat el va sobrepassar i va tornar transformat. El meu pare no suportava la injustícia, tret que afortunadament he heretat. Jo defineixo l’esquerra com la rebel·lió sistemàtica davant l’abús i el privilegi, vinguin d’on vinguin. Per a mi això és l’esquerra.
Del seu pare se celebra sobretot la seva faceta com a editorialista i analista d’‘El País’ en l’etapa de la Transició, però per a mi, i diria que no soc l’únic, sempre serà el responsable de la fabulosa col·lecció Libro de Bolsillo d’Alianza.
És veritat que de vegades s’oblida la gran feina que va fer juntament amb Jaime Salinas i Daniel Gil, que era el que feia aquelles cobertes meravelloses que tu encara recordes. Entre tots tres van aconseguir abaratir la cultura, en el millor sentit del terme. De sobte tenies accés a les obres completes de Sigmund Freud, Hermann Hess i Kafka, ben editades i a un preu econòmic. Però és que en ‘El País’ va ser crucial. En els 70 i els 80 molta gent no sabia què opinar sobre un tema fins que llegia l’editorial o l’article de Pradera al respecte. Això ho va aconseguir el meu pare gràcies al fons d’armari tan increïble que tenia de lectures.
¿Per què creu que els seus oncles Rafael i Chicho Sánchez Ferlosio van decidir ser ‘outsiders’, cada un a la seva manera?
Per una recerca extrema de la llibertat, pel rebuig de ser manipulats pels grans grups editorials i les grans discogràfiques. Als dos germans els vaig sentir dir molt que no s’havia de viure per ser productiu. ¡Em podrien haver inculcat altres principis i m’hauria anat millor! Rafael no suportava això de la disciplina de l’escriptor. El primer que feia cada dia era anar al Café Comercial amb tots els diaris a veure si alguna cosa l’emprenyava. La gasolina de l’emprenyament li servia com a estímul per començar a escriure. Si no s’emprenyava, no escrivia. I Chicho també era una mica així, gaudia quan se li ocorria una cançó, i interpretant-les, però el negoci no li interessava.
¿Què aporta ‘Memorias de un nieto confuso’ al coneixement d’uns personatges àmpliament estudiats, alguns fins i tot biografiats?
Només podia escriure’l des del meu record emocional. Des d’aquest punt de vista sí que crec que faig aportacions valuoses, perquè els vaig conèixer en la intimitat i sé, per exemple, com de gamberros podien arribar a ser. O l’habilitat que tenia Carmiña [Carmen Martín Gaite, dona de Rafael Sánchez Ferlosio] per tractar els nens. Amb mi sempre es va portar de meravella. El llibre és una mica això, i explicar també què he fet jo amb els ensenyaments de cada personatge.
Martín Gaite li va explicar que Paco Umbral es deia en realitat Paco Pérez. I a vostè li va faltar temps per presentar-lo així en una entrevista radiofònica. ¿No és una mica classista?
A veure, ell sabia o hauria d’haver sabut a què venia. Era un programa irreverent i dins de la irreverència no em sembla el pitjor que se li pot fer a algú revelar com es diu. Ningú sabia que es deia Paco Pérez. Ell va aconseguir aclarir-nos que Umbral no era un ‘nom de plume’, sinó el seu setè o vuitè cognom.
