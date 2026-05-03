L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
El Leo Messi il·lustrat també guanya
La col·lecció "Petit&Gran" d'Alba Editorial publica el volum dedicat a l'astre argentí del futbol
En un reportatge publicat a finals de l’any passat, explicàvem l’èxit colossal que té la col·lecció «Petita&Gran»/«Petit&Gran» en el mercat anglosaxó, molt per davant del que gaudeix en les versions castellana i catalana, que també és notable. Maria Isabel Sánchez Vegara, l’autora que va crear i impulsar al segell Alba Editorial la sèrie de retrats biogràfics de grans personalitats de diferents àmbits de la vida en àlbums infantils, comentava que el llibre dedicat a Leo Messi ja havia sortit en anglès però encara no a casa nostra. Però estava a punt, i els petits lectors i les petites lectores ja el tenen a les llibreries.
Leo Messi
Maria Isabel Sánchez Vegara (text) / Florencia Gavilán (il·lustració)
Alba Editorial
16 euros / 32 pàgines
Infantil il·lustrat
Traducció al català de Laia Vidal Serrano
El volum fa un recorregut per la trajectòria d’un dels grans esportistes de la història, una llegenda del Barça que va néixer el juny del 1987 a la localitat argentina de Rosario. Després de meravellar a Newell’s, un dels grans clubs del país sud-americà, Leo va viatjar amb la família a Barcelona i, gràcies a un contracte signat en un tovalló, va començar una llarga història que va unir el Barça i el talentós futbolista durant molts anys. Una etapa fructífera en bon joc i títols que ja és història i que exposa aquest llibre per als infants que il·lustra Florencia Gavilán. Un àlbum sobre un esportista que va donar grans alegries als aficionats culers i del futbol.
MÉS NOVETATS
Històries de fantasmes
Siri Hustvedt
Edicions 62
21,90 euros / 376 pàgines
Novel·la
Traducció de Jordi Martín Lloret
Hustvedt va viure amb Paul Auster durant 43 anys, fins que el càncer es va endur la vida de l’afamat escriptor. La seva dona, també excel·lent narradora, fa en aquest text una carta d’amor i una reflexió sobre el dol i l’amor, que inclou el llibre inacabat que a deixar Auster.
Primer foren les estrelles
Joan Moragues Roca
Angle
19,90 euros / 256 pàgines
Novel·la
El Premi Ciutat de Palma va ser per les històries creuades d’una infermera que coneix un home malcarat a quimioteràpia, el pare que arriba a Urgències i a qui fa quinze anys que no ha vist i un científic que va fer grans descobertes, però també el letal gas mostassa.
Llebretó
Chloe Dalton
Periscopi
21,95 euros / 256 pàgines
Novel·la
Traducció de Ricard Gil
La Chloe va fugir del centre de Londres i se’n va anar durant el confinament a un antic graner reformat al camp, on va viure de nena. Allí va trobar una cria de llebre desemparada i la va cuidar, fins al punt que l’animal va fer del lloc casa seva i de la dona la seva família.
Manual de señoritas para ganar la guerra
Annie Lyons
Planeta
21,90 euros / 416 pàgines
Novel·la
Traducció d'Aleix Montoto Llagostera
La Peggy és una bibliotecària de Londres que vol que el seu germà torni sa i estalvi del front, a la 2a Guerra Mundial. Li ofereixen un lloc destacat en l’esforç britànic per acabar amb el conflicte, però no tothom treballa per la causa.
Segona vida
Amanda Hess
Saldonar
22 euros / 306 pàgines
Memòries, testimoni
Traducció d'Elena Ordeig
A l’autora li van fer una ecografia i van detectar una anomalia en el nadó que gestava. A Internet, va trobar tanta informació, grups de facebook, mites i idees perilloses que va quedar esgarrifada, fins al punt que decideix escriure sobre la seva relació amb el món digital.
Historia de las sensibilidades
Alain Corbin i Hervé Mazurel
Acantilado
16 euros / 128 pàgines
Assaig
Traducció de Carlos Losilla
Estudiar les sensibilitats és indispensable per conèixer les societats. Els autors presenten el que n’han dit els historiadors de totes les èpoques, des del plor en els antics romans fins l’expressió de sentiments íntims en la correspondència entre els soldats i les seves parelles.
Carbono
Paul Hawken
Atalanta
29 euros / 272 pàgines
Pensament
Traducció de Jordi Fibla
El carboni és l’únic element present en tot el món viu, essencial per desenvolupament de la vida. I, alhora, se’l culpa del canvi climàtic. L’autor traça un recorregut per la història del planeta i l’existència del carboni i explora com pot contribuir a un futur millor.
Matèria d'Altea
Irene Klein Fariza
Sembra
12,50 euros / 180 pàgines
Juvenil
L’Altea és un destí turístic i la Joana, que treballa en un càmping, i la seva mare, la Neus, que ho fa en un hotel, ho pateixen. Sobretot quan els avisen que les desnonaran. Aleshores, la noia coneix una jove guionista i descobreix com era l’Altea d’abans del boom turístic.
