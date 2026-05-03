L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES

El Leo Messi il·lustrat també guanya

La col·lecció "Petit&Gran" d'Alba Editorial publica el volum dedicat a l'astre argentí del futbol

Leo Messi va guanyar el Mundial de Qatar amb l'Argentina, fa quatre anys

Leo Messi va guanyar el Mundial de Qatar amb l'Argentina, fa quatre anys / TOLGA BOZOGLU/EFE

Toni Mata i Riu

Manresa

En un reportatge publicat a finals de l’any passat, explicàvem l’èxit colossal que té la col·lecció «Petita&Gran»/«Petit&Gran» en el mercat anglosaxó, molt per davant del que gaudeix en les versions castellana i catalana, que també és notable. Maria Isabel Sánchez Vegara, l’autora que va crear i impulsar al segell Alba Editorial la sèrie de retrats biogràfics de grans personalitats de diferents àmbits de la vida en àlbums infantils, comentava que el llibre dedicat a Leo Messi ja havia sortit en anglès però encara no a casa nostra. Però estava a punt, i els petits lectors i les petites lectores ja el tenen a les llibreries.

Leo Messi

Maria Isabel Sánchez Vegara (text) / Florencia Gavilán (il·lustració)

Alba Editorial

16 euros / 32 pàgines

Infantil il·lustrat

Traducció al català de Laia Vidal Serrano

El volum fa un recorregut per la trajectòria d’un dels grans esportistes de la història, una llegenda del Barça que va néixer el juny del 1987 a la localitat argentina de Rosario. Després de meravellar a Newell’s, un dels grans clubs del país sud-americà, Leo va viatjar amb la família a Barcelona i, gràcies a un contracte signat en un tovalló, va començar una llarga història que va unir el Barça i el talentós futbolista durant molts anys. Una etapa fructífera en bon joc i títols que ja és història i que exposa aquest llibre per als infants que il·lustra Florencia Gavilán. Un àlbum sobre un esportista que va donar grans alegries als aficionats culers i del futbol.

MÉS NOVETATS

Històries de fantasmes

Siri Hustvedt

Edicions 62

21,90 euros / 376 pàgines

Novel·la

Traducció de Jordi Martín Lloret

Hustvedt va viure amb Paul Auster durant 43 anys, fins que el càncer es va endur la vida de l’afamat escriptor. La seva dona, també excel·lent narradora, fa en aquest text una carta d’amor i una reflexió sobre el dol i l’amor, que inclou el llibre inacabat que a deixar Auster.

Primer foren les estrelles

Joan Moragues Roca

Angle

19,90 euros / 256 pàgines

Novel·la

El Premi Ciutat de Palma va ser per les històries creuades d’una infermera que coneix un home malcarat a quimioteràpia, el pare que arriba a Urgències i a qui fa quinze anys que no ha vist i un científic que va fer grans descobertes, però també el letal gas mostassa.

Llebretó

Chloe Dalton

Periscopi

21,95 euros / 256 pàgines

Novel·la

Traducció de Ricard Gil

La Chloe va fugir del centre de Londres i se’n va anar durant el confinament a un antic graner reformat al camp, on va viure de nena. Allí va trobar una cria de llebre desemparada i la va cuidar, fins al punt que l’animal va fer del lloc casa seva i de la dona la seva família.

Manual de señoritas para ganar la guerra

Annie Lyons

Planeta

21,90 euros / 416 pàgines

Novel·la

Traducció d'Aleix Montoto Llagostera

La Peggy és una bibliotecària de Londres que vol que el seu germà torni sa i estalvi del front, a la 2a Guerra Mundial. Li ofereixen un lloc destacat en l’esforç britànic per acabar amb el conflicte, però no tothom treballa per la causa.

Segona vida

Amanda Hess

Saldonar

22 euros / 306 pàgines

Memòries, testimoni

Traducció d'Elena Ordeig

A l’autora li van fer una ecografia i van detectar una anomalia en el nadó que gestava. A Internet, va trobar tanta informació, grups de facebook, mites i idees perilloses que va quedar esgarrifada, fins al punt que decideix escriure sobre la seva relació amb el món digital.

Historia de las sensibilidades

Alain Corbin i Hervé Mazurel

Acantilado

16 euros / 128 pàgines

Assaig

Traducció de Carlos Losilla

Estudiar les sensibilitats és indispensable per conèixer les societats. Els autors presenten el que n’han dit els historiadors de totes les èpoques, des del plor en els antics romans fins l’expressió de sentiments íntims en la correspondència entre els soldats i les seves parelles.

Carbono

Paul Hawken

Atalanta

29 euros / 272 pàgines

Pensament

Traducció de Jordi Fibla

El carboni és l’únic element present en tot el món viu, essencial per desenvolupament de la vida. I, alhora, se’l culpa del canvi climàtic. L’autor traça un recorregut per la història del planeta i l’existència del carboni i explora com pot contribuir a un futur millor.

Matèria d'Altea

Irene Klein Fariza

Sembra

12,50 euros / 180 pàgines

Juvenil

L’Altea és un destí turístic i la Joana, que treballa en un càmping, i la seva mare, la Neus, que ho fa en un hotel, ho pateixen. Sobretot quan els avisen que les desnonaran. Aleshores, la noia coneix una jove guionista i descobreix com era l’Altea d’abans del boom turístic.

El Leo Messi il·lustrat també guanya

Club de bàsquet Únics: l'esport inclusiu i ara transfronterer es fa nou ambaixador de la Cerdanya

Taxa turística al Solsonès: 30.000 euros anuals per a promoció i incorporar Torà i Biosca

Ens han de preocupar els constants terratrèmols al sud de València i Alacant?

Els Mossos resolen més de mil investigacions d'accidents de trànsit des del 2014 amb les caixes negres dels vehicles

El Barça comença a cantar victòria

El Barça s’aferra al Camp Nou en un duel a tot o res

La Passió d'Olesa tanca la temporada amb bona assistència i bones sensacions

