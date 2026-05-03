Cine
Càsting sense aglomeracions per al film dels Beatles a Barcelona: «Que em rapin si volen»
Una vintena de noies d’entre 18 i 25 anys disposades a tallar-se la cabellera es van presentar a la selecció per actuar com a figurants en la filmació del megaprojecte de Sam Mendes a la capital catalana el mes que ve.
Marta Cervera
Ni cues ni aglomeracions s’han trobat les noies d’entre 18 i 25 anys que s’han presentat al càsting anunciat en les xarxes per participar en un rodatge. No es deia de què es tractava, però algunes de les participants sabien que era el projecte que Sam Mendes prepara sobre els Beatles, una superproducció de Hollywood amb quatre films.
Potser perquè és dissabte i ahir era festiu o potser perquè queden dos dies més de càsting la setmana vinent, el cas és que les candidates han arribat amb comptagotes des de les deu del matí al local pròxim a l’Estació del Nord on es feia el càsting pel qual han passat una vintena de noies. Allí els explicaven el mateix que deia la convocatòria, que havien d’estar disposades a tallar-se els cabells a l’altura de les espatlles, els preguntaven la seva disponibilitat per al rodatge, els feien fotos i agafaven les seves dades. «La majoria de figurants que necessitem s’han inscrit ‘online’, però ens falta gent amb el perfil que estem buscant», ha assenyalat la Penélope, responsable de l’empresa encarregada del càsting. Fa dècades que treballa amb productores internacionals.
5.000 aspirants
Des del març, unes 5.000 persones s’han apuntat per treballar com a figurants ‘online’. D’aquesta manera s’eviten aglomeracions com les que es van veure a Girona fa escassos dies en el càsting per a un film de Disney. «En realitat en necessitarem entre 1.000 i 2.000», explica la Penélope. El rodatge ocuparà gairebé tot el mes de juny i es farà en exteriors a Barcelona. L’anunci del càsting per a les noies de 18 a 25 anys demanava disponibilitat l’11 de juny i entre el 15 i el 25.
Algunes de les candidates que han anat aquest dissabte al càsting tenien una bona cabellera, però a cap semblava importar-li sacrificar-la per aparèixer com a extra en la pel·lícula. «A mi que em rapin si volen», ha declarat la Meritxell, graduada en Comunicació Audiovisual. Tampoc li importaria que li donessin una mica més de paper en el film. «He vingut perquè m’encantaria fer cine o teatre musical, també canto», assenyala. Altres noies també aspiren a ser alguna cosa més que simples figurants. Però aquest no és el cas de la seva amiga Angelina, amb el Màster en Direcció de Fotografia per l’ESCAC, que podria entrar en el càsting perquè amb 21 anys quadra amb l’edat sol·licitada. Ella s’ha acostat a la convocatòria amb un altre objectiu: «Vull veure si puc treballar com a meritòria per si algun dia els falla algú», comenta. Se’n va contenta perquè s’han quedat amb les seves dades. Cal moure’s en aquest món, si no et coneixen, ningú et trucarà. Segons expliquen, Woody Allen va dir: «el 80% de l’èxit consisteix a estar allí». Doncs això.
La Mar es va assabentar del càsting per Instagram a través de Barcelona Secreta, que, per cert, també va anunciar noves dates de càsting a Salou per a ‘Enredados’. Ni a ella ni a la seva amiga Marta, totes dues de 24 anys, els preocupa que els tallin els cabells per participar en el rodatge que es farà a Barcelona el mes que ve. «Aquest món ens fascina i l’oportunitat de participar en una pel·lícula d’aquest calibre val la pena», diu la Mar, que va investigar i es va assabentar que el càsting és per a l’ambiciós projecte de Sam Mendes que rodarà quatre films dedicats cadascun a un dels integrants del famós quartet de Liverpool. Ella estudia Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Li encantaria poder formar part d’aquest projecte i viure de prop el rodatge a Barcelona, tot i que sigui com a figurant. El d’avui és el seu primer càsting, però no per a la seva amiga Marta, que està estudiant Fotografia després de fer cine a Bandeapart. «He fet pràctiques de càsting quan estudiava, però allí era jo qui el muntava». Això de tallar-se els cabells no és una cosa important per a cap de les dues. ¡A la merda la cabellera! No ens importa. Ja tornarà a créixer».
«Venim perquè és una bona manera de guanyar diners i l’experiència pot ser maca»
El mateix diuen la Sara i la Nerea, de 21 i 20 anys, respectivament. Elles no tenen aspiracions en el món del cine. Totes dues estudien Antropologia a la UAB. «Venim perquè és una bona manera de guanyar diners i l’experiència pot ser maca. A més, aleshores ja haurem acabat els exàmens». Totes dues tenen alguna feina i saben que podran combinar-lo amb facilitat per anar a rodar. Saben el que els espera com a figurants: un dia de rodatge suposa estar disponible de deu a onze hores a canvi de 75 euros nets. I el plus de participar en el macroprojecte produït per Sony Pictures, l’estrena del qual està prevista per a l’abril del 2028 i aspira a convertir-se en un dels grans esdeveniments cinematogràfics de la dècada.
