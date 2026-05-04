Els Premis Lacetània obren el termini de presentació de treballs
La convocatòria, coordinada per Òmnium Bages-Moianès, acabarà el 16 d’octubre
La gala de lliurament dels guardons se celebrarà el dia 20 de novembre a Fonollosa
Regio7
Manresa
Òmnium Bages-Moianès torna a obrir el termini de presentació de treballs que vulguin aspirar als Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, que acabarà el 16 d’octubre. En aquesta 44 edició, la gala de lliurament, que des de fa quatre anys alterna a Manresa o una població del Bages o el Moianès, es farà el 20 de novembre, a l’espai cultural La Fàbrica, de Fonollosa. Per a més informació cliqueu aquí . Com l’any passat, es convoquen tretze premis amb la coordinació d’Òmnium Bages-Moianès:
Els premis
- Premi Beca de Recerca Museu del Barroc de Catalunya, convocat per l’equipament i dotat amb 3.000 euros per a un projecte de recerca o divulgació que tracti algun aspecte de la història de l’art i la cultura de l’edat moderna a Catalunya des d’una perspectiva humana, social, artística, literària, musical, filosòfica, patrimonial, entre d’altres.
- Premi Berenguer de Montagut per a estudis sobre la Seu de Manresa, convocat pels Amics de la Seu i dotat per Cots i Claret amb 1.000 euros. A treballs de recerca o de divulgació sobre art, música, religió o valors culturals emmarcats en l’àmbit de la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa.
- Premi Consell Comarcal del Bages a la cultura popular i tradicional, convocat i dotat pel Consell Comarcal del Bages amb 1.500 euros. A iniciatives dutes a terme en el darrer any i mig per entitats o associacions de la comarca.
- Premi El Galliner de textos teatrals, convocat per la mateixa associació cultural amb un premi que consistirà en la lectura dramatitzada de l’obra o una residència tècnica de dos dies per fer una funció al Kursaal.
- Premi Empremta, en reconeixement a una iniciativa de país personal o col·lectiva, que hagi destacat en els darrers temps, des de les comarques del Bages i el Moianès, en el desenvolupament cultural, artístic o social del país. Convoca Òmnium Bages-Moianès.
- Premi Josep Maria Aloy de Narrativa Jove, adreçat a joves escriptors entre 16 i 20 anys i dotat amb 500 euros i la publicació al diari Regió7, el primer premi, i amb 200 euros, el treball finalista. Convocat per Òmnium Bages-Moianès, amb patrocini de la Fundació Universitària del Bages-UManresa i col·laboració de Regió7.
- Premi Litel de Música, convocat per Litel.cat. A una composició musical inèdita, però s’acceptaran adaptacions de poemes o altres obres literàries quant a la lletra, que haurà de ser íntegrament en català. El guardó consistirà en un dia d’estudi als estudis Litel amb tot l’equipament disponible per a enregistrament, producció, mescla o masterització.
- Premi Magí Canyelles Ferreres per a estudis sobre la Catalunya Central. Dotat amb 1.500 euros el convoca el Centre d’Estudis del Bages, amb patrocini de les editorials Zenobita i Parcir. A un treball de recerca o de divulgació en qualsevol camp emmarcat en la Catalunya Central.
- Premi Maria Matilde Almendros Carcasona al teatre amateur. Convocat per Canal Taronja-Ràdio Manresa i El Galliner, en record de qui ha estat l’actriu manresana més significada de l’escena catalana de l’últim segle, en reconeixement a la tasca realitzada per persones, en actiu o no, vinculades al teatre amateur, o bé a col·lectius teatrals actuals, dins l’àmbit territorial de les comarques del Bages, el Moianès i el Solsonès.
- Premi Plácido a la producció cinematogràfica, convocat i dotat per Cineclub Manresa. A una iniciativa de producció cinematogràfica relacionada amb la comarca del Bages per la vinculació que hi pugui tenir (equip tècnic, artístic, producció, temàtica, localització). Dotat amb 300 euros, un abonament de l’any 2027 i l’exhibició del treball dins la temporada en curs de Cineclub Manrersa.
- Premi a la Projecció artística – Art Mural. Convocat pel Cercle Artístic de Manresa per distingir un/a artista en Art Mural de la Catalunya Central, de qui es valorarà l’obra i la projecció al llarg del temps amb una exposició l’any següent a l’Espai 7, de Manresa, i, si ho desitja, altres exposicions a l’Espai d’Art del Cercle i a l’Espai Òmnium.
- Premi Regió7 de Comunicació, convocat per aquest diari i dotat amb 300 euros, i una subscripció a l’edició electrònica valorada en 400 euros. A iniciatives informatives en qualsevol mitjà de comunicació social sobre temes de les comarques del Bages, el Berguedà, la Cerdanya, el Moianès, el Solsonès, el Lluçanès, l’Anoia, l’Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord.
- Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves, convocat i dotat pel Centre d’Estudis del Bages amb 300 euros per als autors, i una subscripció per dos anys a la revista Dovella per al professor tutor. A un article sobre el treball de recerca de batxillerat o cicles formatius fet el curs 2024-2025 o 2025-2026 que estudiï qualsevol aspecte de la Catalunya Central.
