Festival Camins Manresa: Es posen a la venda les entrades per veure Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen

Els tiquets es podran adquirir a partir de les 8 del vespre d'aquest dimarts en la web del certamen, que ha registrat més de 10.000 visites des de la seva presentació oficial

A partir d'aquest dimecres les entrades es podran comprar, presencialment, a les taquilles del teatre Kursaal | El preu oscil·larà entre els 30 i els 75 euros

Simulació de l'escenari principal del nou festival manresà / Promo Arts Musics

Susana Paz

Manresa

Amb "expectació". Així defineixen els promotors del festival Camins, que se celebrarà aquest juliol a Manresa, la rebuda d'un certamen que tindrà, en la seva primera edició, els concerts de Rosario, Sergio Dalma, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra i God Save The Queen. Les entrades es posen avui a la venda, a partir de les 8 del vespre (20 h) al web del festival www.festivalcamins.cat, i a partir de dimecres a les taquilles del Kursaal: matins de 10 a 13 h (de dilluns a dissabte) i tardes de 18 a 20 h (de dimarts a dissabte).

  • 10 de juliol – Luz Casal
  • 11 de juliol – Joan Dausà
  • 12 de juliol – God Save The Queen
  • 16 de juliol – Sergio Dalma
  • 17 de juliol – Sopa de Cabra
  • 18 de juliol – Rosario

Promo Arts Music, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i de Manresana d’Equipaments Escènics (MEES), impulsa un festival que es farà del 10 al 18 de juliol a l'exterior del Palau Firal i que des de la seva presentació oficial, dimecres passat, ha registrat més de 10.000 visites a la seva web, tot i que les entrades no estaven a la venda. També, apunten els seus responsables, en els primers dies, el compte del festival a Instagram ha superat els 2.600 seguidors i s’han generat més 12.000 comentaris a les diverses publicacions. Els preus de les entrades oscil·laran entre 30 i 75 euros, segons la ubicació dins del recinte, que tindrà capacitat per a 2.600 espectadors (amb seients) i mixte (4.000 persones)

Exterior del Palau Firal

Els concerts del Festival Camins, sis en dues setmanes, tindran lloc a l’exterior del Recinte del Palau Firal de Manresa. Serà un espai a l’aire lliure on cada dia s’oferirà un concert de gran format (els caps de cartell anunciats), a partir de les 10 de la nit. La zona que acollirà el festival tindrà un espai de restauració i gastronomia. Cada jornada s’obrirà a partir de les 19 h amb l’espai Village, que inclourà actuacions d’artistes emergents i del territori, com la bagenca Àuria Franch. Hi haurà música chill i còctels a posteriori.

Organitzat per Promo Arts Music, que organitza els festivals Acústica, Sons del Món o Strenes, el nou Camins s'inspira en el concepte de festivals d'estiu de la costa i neix amb l'ambició de constituir-se en la cita musical de referència de les nits d’estiu de la Catalunya Central.

