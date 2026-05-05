El Musical Més Petit, amb el 'calafí' Daniel Anglès i el berguedà Sergi Cuenca, prorroga funcions abans de l'estrena a Barcelona
Anglès i Pilar Capellades, acompanyats al piano per Cuenca, aixequen el teló aquest dimecres a la Sala Versus Glòries amb un espectacle que celebra l'essència del teatre musical
La companyia rememora el seu debut fa trenta anys amb "Tu, jo... i vosaltres... i les cançons...", que també es podrà veure el 5 de juny a la Sala Gran del Teatre Kursaal
Regio7
Trenta anys després de la seva primera estrena al Versus Teatre, El Musical Més Petit torna als seus orígens amb Tu, jo... i vosaltres... i les cançons... El muntatge, que aixeca el teló aquest dimecres a la Sala Versus Glòries, ha exhaurit el 95% de les entrades abans de l'estrena i s'ha prorrogat fins al 29 de maig. Amb les veus de l'actor i director d'origen calafí Daniel Anglès i de la barcelonina Pilar Capellades, acompanyats al piano pel compositor berguedà Sergi Cuenca, el musical tenia previst una desena de funcions que, de moment, ha passat a una vintena, com han confirmat els protagonistes en una roda de premsa celebrada avui. El 5 de juny, el muntatge es podrà veure al Teatre Kursaal de Manresa.
"Tornem a l'essència. Només l'imprescindible", ha explicat el director Daniel Anglès, que signa també la idea i creació juntament amb Pilar Capellades. "Per emocionar amb un musical n'hi ha prou amb els intèrprets, el públic i les cançons que els connecten." Amb aquest punt de partida, l'espectacle proposa una experiència escènica propera, sense grans escenografies i amb una aposta per la nuesa escènica, recuperant el gest de "cantar a cau d'orella". Amb direcció musical i arranjaments de Sergi Cuenca, i íntegrament en català, l'espectacle reforça la idea que "en el teatre musical, la grandesa està en la capacitat d'emocionar".
Però, tot i partir dels mateixos conceptes, l'espectacle és una nova creació: nous arranjaments i fragments de nous musicals que s'han escrit durant aquestes tres dècades conviuen amb algunes de les cançons que van marcar els inicis d'El Musical Més Petit, amb aquell Tu, jo, ell, ella... i Webber... i Schönberg... "Tornem a celebrar la música d'Andrew Lloyd Webber i Claude-Michel Schönberg, compositors dels musicals més populars de tots els temps. Han passat trenta anys, diuen que en tenim cinquanta i encara pensem que, de grans, volem fer teatre musical", apuntava Anglès. "A partir d'aquí... depèn de vosaltres".
"Tu, jo... i vosaltres... i les cançons..."
- El Musical Més Petit
- Idea i creació: Daniel Anglès i Pilar Capellades
- Direcció musical i arranjaments: Sergi Cuenca
- Direcció: Daniel Anglès
- Intèrprets: Daniel Anglès i Pilar Capellades acompanyats al piano per Sergi Cuenca
- Producció: El Musical Més Petit
- Sala Versus Glòries
- Del 6 al 29 de maig
- Preus: entrada general, 28€; descompte web (unitats limitades): 24€
- https://www.salaversusglories.cat/
La companyia
El Musical Més Petit va néixer l'any 1996 amb la voluntat de fer un musical des de la mínima expressió, portant al petit format les cançons de les grans produccions. Ara, tres dècades després, la companyia recupera aquest esperit. Tu, jo, ell, ella... i Webber... i Schönberg..., el primer treball, es va mantenir en cartell durant nou mesos al Versus Teatre de Barcelona gràcies a l’èxit de públic i de crítica. Després va fer gira per Catalunya fent temporada en equipaments com el Teatre del Sol de Sabadell o el Teatre Joventut de l’Hospitalet. La tardor de 1999 l’espectacle va arribar al seu tercer aniversari, girant encara per Catalunya. Tu, jo, ell, ella... i Webber... i Schönberg... va ser guardonat amb els premis Butaca 1997 al Millor Musical i a la Companyia revelació.
