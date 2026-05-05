Strombers torna amb "Una abraçada de gol", una cançó que sona al camp del Barça
El tema, un himne a les emocions compartides, formarà part del disc que la banda bagenca està gravant actualment i que és previst que surti aquest any
Regio7
El grup Strombers torna amb nova música i ho fa amb Una abraçada de gol, un nou senzill que ja porta un mes sonant al camp del Barça, com explica el líder de la formació, Toni Company. La cançó formarà part del disc que la banda està gravant actualment i que és previst que surti aquest any. Amb una clara influència del llenguatge futbolístic, el nou tema utilitza la metàfora de la celebració d’un gol per transmetre una idea universal: aquella abraçada intensa, espontània i plena d’emoció que es comparteix en moments únics.
Més enllà del futbol, Una abraçada de gol vol convertir aquesta expressió en un símbol aplicable a qualsevol instant de felicitat compartida. El concepte, molt arrelat a l’Argentina, és reinterpretat i adaptat al català amb la voluntat de fer-lo propi. A nivell de producció, la banda aposta per mantenir l’essència característica de Strombers, amb un so renovat, però "fidel a la seva identitat".
La cançó ha estat composta per Miquel Nicolau i Toni Company, produïda per David Rosell i publicada sota el segell de Crea Music. La veu principal és de Miquel Nicolau, amb la participació també de Jordi Borràs i Toni Company, tots tres membres de Strombers. Amb aquest llançament, la banda bagenca reafirma la seva essència festiva i emocional, apostant per una música, expliquen "que connecta amb el públic a través de vivències compartides i sentiments universals".
El novembre passat, la banda obria aquesta nova etapa musical amb el tema Quilòmetres, una versió del grup argentí Caligaris, una formació que sempre han admirat i que ha marcat part del seu imaginari musical. Era el primer tast del pròxim treball discogràfic de la banda.
Com explicaven llavors, la nova etapa arriba amb una formació ampliada i liderada per Toni Company. En aquesta versió, les veus principals recauen en Miquel Nicolau —un dels vocalistes de la nova alineació— i Marc Badia, guitarrista i vocalista. També hi participen Jordi Borràs i Roger Camprubí a les veus; Marc Culebras a la trompeta; Genís Troya al saxo; Arnau Martín a la guitarra; Alba Marbà a la percussió i Quim Prunés al baix. La traducció i adaptació de la lletra han anat a càrrec de Toni Company i Miquel Nicolau.
Concerts
La banda actuarà el pròxim 16 de maig a Solsona, en la nova edició del Bestiari Fest, que enguany arriba amb un format de dos dies. També, el 22 de maig a la Festa Major de Llagostera.
