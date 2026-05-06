Cinema
El DocsAProp porta a Manresa tres documentals aquest maig, dos amb vincles amb la Catalunya central
A la capital del Bages es podran veure "Bèstia", de la sesrovirenca Helena Garza, "Plató 3", coguionitzat per la manresana Clara Badia, i el film argentí "Mailin"
ACN
El DocsBarcelona, que se celebrarà a la ciutat comtal des d'aquest dijous i fins al 17 de maig, amplia un any més la seva presència al territori amb el circuit DocsAProp, que portarà una selecció de la programació a set municipis de la demarcació: Arenys de Mar, Granollers, La Garriga, Manresa, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Sant Just Desvern.
A la capital del Bages es podran veure tres documentals aquest mes de maig, dos dels quals amb vinculació al territori: Bèstia, l’òpera prima de la sesrovirenca Helena Garza, que descriu el món dels caçadors a la Catalunya interior i que es va rodar a Sant Quirze de Besora; i Plató 3, que explica el retrobament d’un grup de joves al voltant del local que freqüentaven anys després del seu tancament, en un poble de la plana de Lleida, un treball amb coguionitzat per la manresana Clara Badia, que també signa l'ajudantia de direcció. Completa la tríada Mailin, una història filmada durant vuit anys per fer emergir el record d’uns abusos patits en la infantesa, de la directora argentina María Silvia Esteve.
Les projeccions a Manresa, a l'Auditori Plana de l'Om, es faran del 13 al 15 de maig, a les 7 de la tarda, amb entrada gratuïta:
- 13 de maig: Bèstia. Direcció: Helena Garza. Durada: 72 min. Retrat de tres caçadors de la Catalunya interior. Palomero, un avi andalús que, amb una vida dura a l’esquena, passa els seus últims anys caçant amb un grup de joves; Bernat, un apassionat de les armes que no sap com fugir del poble; i el «Nen», un home solitari que manté una relació especial amb la natura, són els personatges d’un documental tan salvatge i tendre com el caràcter dels seus protagonistes. Tres personatges que viuen al marge del sistema i que encarnen els conflictes d’un món rural enfrontat a una societat esclava del ritme frenètic i del pensament urbà. Bèstia també es podrà veure a Sant Esteve, el dissabte 6 de juny, al Teatre Municipal El Casino.
- 14 de maig: Plató 3. Direcció: Maria Borrell. Durada: 70 min. Presentació i col·loqui amb la guionista Clara Badia. Un grup de joves de la regió de Lleida es reuneixen per muntar una obra de teatre sobre el pub del seu poble, anys després del seu tancament. Al llarg d’aquest procés creatiu, reflexionaran sobre la joventut, la terra, les arrels, el futur i la seva manera de viure.
- 15 de maig. Mailin. Direcció: María Sílvia Esteve. Durada: 89 min. Mentre li explica un conte abans de dormir a la seva filla, Mailin va reconstruint els seus records. El que podria haver sigut un conte de fades resulta ser la història d’una jove que va patir abusos per part d’un sacerdot durant quinze anys. És un llarg camí fins a la sanació i la justícia, però també l’oportunitat d'oferir a la seva filla la infància que ella mai va tenir.
El DocsBarcelona
El DocsBarcelona, el Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona, engega aquest dijous la 29a edició que se celebrarà fins al 17 de maig i que ja té sis sessions amb les entrades esgotades. La inauguració del certamen es farà amb una mirada cap a l’Iran amb A Fox Under a Pink Moon, un relat en primera persona de la jove Soraya Akhalaghi, codirigit per Mehrdad Oskouei. La programació oferirà 57 produccions al CCCB, els cinemes Renoir, Aribau, Phenomena, Zumzeig, Espai Texas, Filmoteca i Casa Montjuïc. Un dels noms destacats de l’edició és el de John Wilson, documentalista que torna al DocsBarcelona per estrenar a l’Estat The History of Concrete.
La producció catalana creix
La 29a edició registra un creixement de la producció catalana que suma 19 llargmetratges documentals i 9 curtmetratges repartits entre les Seccions Oficials, Docs&Cat, Docs&Ciutat i les Sessions especials del certamen. Entre autories consolidades i emergents, s’aborden diversitat de temes que van de la memòria històrica a les identitats dissidents, passant per l’experimentació formal i la recerca poètica. A la Secció Oficial en destaca Les culpables, de Marta Duran Lozano, un treball que parteix dels silencis al voltant de l’avortament adolescent i els transforma en una veu col·lectiva.
La secció Docs&Cat reuneix set llargmetratges produïts o coproduïts a Catalunya. Tres títols reuneixen històries arrelades al territori, que dialoguen amb la memòria, els vincles socials i les transformacions del nostre entorn immediat: Herència, de Ricardo Íscar; Plató 3, de Maria Borrell; i Bèstia, d’Helena Garza (aquest dos últims treballs es projectaran a Manresa).
En un altre registre, la secció s’eixampla amb mirades que travessen fronteres: Cobijo, d’Adrián Silvestre; Indòmita llum, de Luis Sampieri; i Miss Jobson, d’Amanda Sans Pantling. La secció es completa amb Les voyageurs, de David Bingong, retrat d’un grup de joves migrants entre el Marroc i Europa. A la secció Docs&Ciutat, Corren las liebres, de Lorena Ros ofereix el retrat de Noa, una dona trans gitana que afronta un desnonament a Barcelona.
Les sessions especials comptaran amb La conversa infinita, de Mireia Prats i Joan Torrents, que explora la relació entre un avi i una intel·ligència artificial que es converteix en refugi emocional i creatiu, mentre que Guía paranormal de la Costa Brava, de Ferran Romeu, acompanya Mariana Enriquez en un recorregut per mites, fantasmes i supersticions del litoral català. També s’hi inclou Las casas en mí, de León Guallart Díaz, un viatge per quaranta icones arquitectòniques del segle XX a través de la música i la creació independent, i Abandonados.
En el marc del centenari de Pere Portabella, hi haurà la sessió especial Acció Portabella (no al no), amb tres projeccions. D’altra banda, la secció Docs&Ciutat posa el focus en l’entorn urbà amb mirades a ciutats en transformació com Gaza, Barcelona, Granada, Tòquio i Damasc, enteses com a espais de conflicte, memòria i pertinença.
800 acreditats al DocsBarcelona Pro
DocsBarcelona Pro reunirà de l’11 al 14 de maig prop de 800 professionals de la indústria documental i connectarà 62 projectes de 30 països amb el mercat internacional. El programa distribuirà 66.000 € en premis, amb nous guardons com l’ARTE European Talent Development Award (10.000 €) i el Premi de Coproducció 3Cat (15.000 €).
