El Festival Camins ven gairebé el 40% de les entrades en menys de 24 hores: Joan Dausà en el top de les vendes
Ja s'han adquirit gairebé 6.000 tiquets dels 15.600 disponibles: "És l'arrencada d'un festival plenament consolidat"
"Per sobre de les expectatives". Així ha arrencat la venda d'entrades de la primera edició del Festival Camins Manresa, que portarà a l'exterior del Palau Firal, del 10 al 18 de juliol els concerts de Rosario, Sergio Dalma, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra i God Save The Queen. En menys de 24 hores, ja s'han venut gairebé 6.000 entrades de les 15.600 disponibles, el 40 % de l'aforament de les sis actuacions. Com apunta Carles Cereijo, de l'organització del certamen, "és l'arrencada de vendes d'un festival plenament consolidat; no és l'habitual d'una estrena. Estem sorpresos i molt feliços perquè es referma que Manresa tenia moltes ganes de tenir un festival d'estiu". Tots els concerts estan pensats perquè el públic estigui assegut -a platea i a grada- i amb una capacitat de 2.600 persones per actuació.
Joan Dausà, el top
Actualment el rei Mides dels escenaris. Joan Dausà, que el desembre del 2024 va omplir dues vegades el Kursaal en el concert organitzat per Ampans, presentarà el seu nou disc Immortals, el cinquè de la seva carrera. La seva nova gira és una de les més esperades del panorama musical català, després de quasi dos anys sense oferir concerts de gran format. I el Festival Camins ho demostra: ara mateix ja s'ha omplert el 70% de l'aforament disponible per al seu concert. El preu de les seves entrades oscil·len entre 42 i 59€.
En el rànquing d'entrades venudes li segueix un altre nom de la música en català, Sopa de Cabra, que ja ha venut el 50% del paper. Els gironins celebren aquest 2026 els seus primers 40 anys d’història amb una gira molt especial per recordar himnes com Camins, L’Empordà, Si et quedes amb mi o El far del sud, que ja formen part de la banda sonora de diferents generacions. Veure els Sopa costa entre 35 i 45€.
El cartell
- 10 de juliol – Luz Casal
- 11 de juliol – Joan Dausà
- 12 de juliol – God Save The Queen
- 16 de juliol – Sergio Dalma
- 17 de juliol – Sopa de Cabra
- 18 de juliol – Rosario
La resta d'artistes del cartell, Rosario (de 45 a 60€), Sergio Dalma (de 55 a 75 €), Luz Casal (de 45 a 60€) i la banda de tribut God Save The Queen (de 35 a 45 €) porten, explica Cereijo, "al voltant del 30 i el 35 % de les entrades venudes". La venda continua a la web del festival (cliqueu aquí) o presencialment des d'aquest dimecres a les taquilles del teatre Kursaal: matins de 10 a 13 h (de dilluns a dissabte) i tardes de 18 a 20 h (de dimarts a dissabte).
Promo Arts Music, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i de Manresana d’Equipaments Escènics (MEES), impulsa aquest festival que des de la seva presentació oficial, ara fa tot just una setmana, va registrar més de 10.000 visites a la seva web, tot i que les entrades no estaven a la venda. "L'expectativa s'havia de materialitzar", remarca, Cereijo i "i com ha començat la venda d'entrades del festival ho ha fet real. Només podem estar molt agraïts a la gent de Manresa i de la comarca per mostrar-nos aquesta confiança".
L'espai
"Ara, el nostre objectiu principal, un cop ja està la venda d'entrades en marxa és preparar l'espai". Els sis concerts del Festival Camins tindran lloc a l’exterior del Recinte del Palau Firal de Manresa. Serà un espai a l’aire lliure on cada dia s’oferirà un concert de gran format (els caps de cartell anunciats), a partir de les 10 de la nit. La zona que acollirà el festival tindrà una zona de restauració i gastronomia. Cada jornada s’obrirà a partir de les 19 h amb l’espai Village, que inclourà actuacions d’artistes emergents i del territori, com la bagenca Àuria Franch. Hi haurà música chill i còctels a posteriori. El festival ha tancat acords de col·laboració amb bona part del teixit d'entitats de la ciutat.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada