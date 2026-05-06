La manresana que ha guanyat el pot de l'"Atrapa'm si pots": "El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança"
Mercè Ferrer, que és administrativa, assegura que des de petita ha tingut "molta cursiositat, ganes d'aprendre i preguntar-ho tot"
Mercè Ferrer (Hospitalet de Llobregat, 1973), resident a Manresa des de fa dos anys, va arribar a Atrapa’m si pots el desembre passat sense imaginar-se que en sortiria amb un pot de 177.000 euros. Ferrer, que és administrativa, assegura que allò que l'ha ajudat a guanyar és la curiositat que, des de petita, l’impulsava a fer preguntes per entendre el món. Segons explica, el programa li ha servit per guanyar confiança en ella mateixa en un moment en què l'havia perduda.
S’esperava endur-se el pot del programa?
La veritat és que fa molta il·lusió. Soc molt de somiar desperta i sempre pensava que, si treia el pot, em serviria per pagar l’entrada d’un pis. Però també pensava en l'àvia, que sempre em deia que no fes com el conte de la lletera i no donés res per fet fins que no estigués al sac i ben lligat. Hi va haver tantes vegades que m'havia quedat a les portes i, al final, res, que pensava que si, programa a programa, m'enduia un pessic, ja estava bé. Però, no falla, quan et penses que no ho aconseguiràs, és quan t'emportes la sorpresa.
Portava 82 programes. Com va decidir presentar-s’hi?
Un dia vaig veure l’Albert Coromina, un dels concursants més longeus del programa, i em vaig adonar que des de casa sabia respondre les cinc preguntes finals que li van fer. Aleshores vaig pensar que, si hagués estat allà, m’hauria endut el pot. Com que l’Albert hi havia anat amb el seu fill, li vaig proposar a la meva filla d’apuntar-nos-hi. Al principi, ens hi vam apuntar totes dues, però quan ens van trucar per fer el càsting, ella es va fer enrere i jo vaig decidir tirar endavant.
En un programa com aquest, és important la preparació?
En el meu cas, no. Tampoc no saps mai quina pregunta et faran, i els temes poden ser molt variats. La majoria de respostes eren coneixements que ja tenia, que recordava o que deduïa, perquè moltes vegades la intuïció també ajuda molt. Sí que és cert que, en el temps que he estat concursant, intentava fixar-me més en les notícies, retenir noms… Sempre m'ha interessat estar informada i, durant aquest temps, encara amb més raó.
A què es dedica?
Soc administrativa. Em fa molta gràcia perquè tothom pel carrer m’ho pregunta i molts donen per suposat que soc tècnica de la Nasa o alguna cosa per l'estil. Fins i tot vaig fer un trimestre a la universitat i ho vaig deixar. Però sempre he tingut molta curiositat, moltes ganes d’aprendre, de saber-ho tot. De petita, a casa, els portava de corcoll: ho preguntava tot, i a vegades em deien que això no era per a nens, però tenia tanta curiositat que intentava trobar la resposta per on fos. M’arxivava les preguntes i, amb el temps, quan podia, mirava de trobar-hi resposta. El dia que perdi la curiositat… Fins i tot en els moments més difícils, no l’he perduda mai.
Diu que el programa li ha permès recuperar l'esperança en un moment en què l’havia perdut.
M’ha ajudat moltíssim a guanyar confiança. Jo estava en un procés de recuperació. A partir de la pandèmia vaig començar a caure en picat. Sempre he tingut problemes de depressió i ansietat; si vaig deixar la universitat després de tres mesos va ser per això. I quan et poses a treballar, cal molta voluntat per tornar a estudiar. A partir de la pandèmia, cada vegada anava més cap avall i vaig començar a venir al programa just quan començava a sortir d'un moment difícil. Tothom parla molt de la salut mental, però no dels diners que costa ni de què pots fer quan no et pots permetre pagar-te l'ajuda. Per sort, he anat remuntant i ara, la veritat, és que estic molt bé.
Com creu que l’ha ajudat el programa?
El programa m’ha aportat de tot. Ha estat increïble. A part del premi econòmic, m’ha ajudat a guanyar confiança en mi mateixa, a estar més contenta i més animada, i també per tota la gent que he conegut. L’equip ens ha tractat sempre molt bé i et feien sentir així des que entraves fins que sorties. He coincidit amb moltíssima gent molt vàlida, de totes les edats, de tot Catalunya i de tota mena de condicions, i això està molt bé. A vegades tendim a relacionar-nos amb gent que és com nosaltres, amb qui tenim coses en comú, i acabem vivint en una bombolla. Trobo que és bo estar en contacte amb tota mena de persones i d’edats, perquè així entens millor les seves penes i les seves alegries.
El dia que es va endur el premi va anunciar que té clar en què l'invertirà.
Amb els diners del pot, podrem pagar l'entrada d'un pis. Ens acabarà quedant una hipoteca per sota del lloguer que estem pagant, però el problema és que no podíem accedir a comprar un habitatge perquè necessites tenir uns diners estalviats als quals no hauríem arribat mai. Per estalviar 50.000 euros, hauríem necessitat tres vides. A vegades, quan es parla del problema de l'accés a l’habitatge, es posa el focus en els joves, però és un problema transversal que afecta gent de totes les edats.
Sabia la resposta a l’última pregunta que li va permetre guanyar el pot?
No en tenia ni idea. La pregunta era quin compositor va crear la peça que Adrien Brody toca a l'inici de El Pianista. He vist la pel·lícula, però no recordava aquella escena. En pensar en piano, vaig creure que havia d’anar dient pianistes que em sonessin. Mentalment, vaig fer una llista: Chopin, Schumann, Beethoven… Vaig dir Chopin perquè és un dels que més m’agraden i perquè sempre he tingut la il·lusió, i potser ara ho podré fer, de fer un viatge fora de temporada pel nord de Mallorca, per veure Valldemossa, el refugi mallorquí de Chopin. Vaig tenir la sort que el primer que vaig dir fos el bo.
