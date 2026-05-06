Premis Princesa d'Astúries
Studio Ghibli, factoria japonesa d'anime, Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2026
Fundat fa 40 anys, l'estudi va sorprendre el món amb títols carregats de pacifisme, bondat i ecologisme i una factura artesanal insuperable com "El meu veí Totoro", "El viatge de Chihiro" o "El vent s'aixeca", sorgits del geni de Hayao Miyazaki
Chus Neira
Studio Ghibli, la factoria japonesa de dibuixos animats fundada el 1985 per Hayao Miyazaki, Isao Takahata i el productor Toshio Suzuki, ja és Premi "Princesa d'Astúries" de Comunicació i Humanitats del 2026. Així ho ha anunciat aquest dimecres el jurat reunit a Oviedo, que amb el guardó reconeix una productora que, en quatre dècades de feina, va portar l'anime al cinema d'autor, realitzat amb una factura artesanal impecable, i carregat d'un profund humanisme, compromès amb la dignitat humana i molt lluny dels codis comercials de la gran indústria.
Fundada el 1985 per Hayao Miyazaki, Isao Takahata i Toshio Suzuki, Studio Ghibli ha construït una obra col·lectiva d'abast universal, encara que inevitablement associada a la figura de Miyazaki, el seu autor més cèlebre i un dels grans noms del cinema contemporani. Pel·lícules com "El meu veí Totoro", "La princesa Mononoke", "El viatge de Chihiro", "El castell ambulant", "El vent s'aixeca" o "El noi i la garsa" han situat la productora en un territori singular: el d'una animació capaç de parlar al cor dels infants sense simplificar el món dels adults.
A diferència d'altres grans estudis de l'animació, Ghibli no ha aixecat la seva influència només sobre la lògica de la marca, sinó sobre la creació d'un imaginari moral i poètic recognoscible arreu del món. Totoro, potser la seva criatura més emblemàtica, no és una icona comercial en el sentit clàssic, sinó una presència protectora: una figura silenciosa, bondadosa i misteriosa que resumeix bona part de la sensibilitat de l'estudi.
La concessió del "Princesa d'Astúries" de Comunicació i Humanitats premia aquesta dimensió artística i humanista. En les pel·lícules de Ghibli, l'aventura sol conviure amb la pèrdua, la bellesa amb l'amenaça ecològica, la fantasia amb la memòria històrica i la imaginació infantil amb preguntes profundament adultes. El seu cinema ha eixamplat el prestigi internacional de l'anime i ha contribuït que l'animació sigui reconeguda com una forma major d'expressió cultural capaç d'oferir històries universals susceptibles d'arribar i emocionar tant el públic infantil com l'adult.
Tot i que Miyazaki ha estat el rostre més visible de la companyia —no en va l'adaptació al cinema del seu còmic "Nausicaä de la Vall del Vent" va ser el títol que va impulsar la creació de l'estudi—, el premi distingeix la factoria en el seu conjunt: una productora que, des del Japó, ha creat un llenguatge propi i una sensibilitat compartida per espectadors de generacions i països molt diferents. Takahata, autor de títols essencials com "La tomba de les cuques de llum" o "El conte de la princesa Kaguya", posseïdor també d'un dibuix preciós que moltes generacions arreu del món van gaudir abans en el popular anime de "Heidi", va aportar una mirada igualment decisiva a aquesta identitat. El productor Suzuki, per la seva banda, va ser clau en la consolidació artística i industrial de la companyia.
Amb aquest reconeixement, els premis "Princesa d'Astúries" incorporen a la seva nòmina una institució cultural que ha canviat la manera d'entendre l'animació contemporània. Studio Ghibli ha demostrat que els dibuixos animats podien ser també cinema d'autor, pensament visual, memòria emocional i refugi moral en un món cada vegada més sotmès a la velocitat, el consum i la violència. El jurat del premi de Comunicació i Humanitats ha estat presidit per Miguel Falomir Faus i amb Óscar Loureda Lamas com a secretari, amb Irene Cano Piquero, Juan Fernández-Miranda Fernández-Miranda, Álex Grijelmo García, Alma Guillermoprieto, Isabel Izquierdo Peraile, Miguel Ángel Liso Tejada, Begoña Lolo Herranz, Catalina Luca de Tena y García-Conde, Cristina de Middel Puch, Miguel Ángel Oliver Fernández, Enrique Pascual Pons, Ana Santos Aramburo i Diana Sorensen com a vocals.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada